Hosszabb nyitvatartás a temetőkben

Meghosszabbított nyitvatartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők a mindenszentek és a halottak napja időszakában – közölte a Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója. Az Új köztemető, az óbudai, a budafoki, a csepeli, a kispesti, a megyeri, a pestszentlőrinci, a cinkotai, a pesterzsébeti, a rákospalotai és a farkasréti temető, a csömöri sírkert, a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, valamint a kispesti öregtemető az ünnep időszakában, október 30-tól november 2-ig 7-20 óra között látogatható.
Az Új köztemetőben, a farkasréti és az óbudai temetőben november 1-jén 16 órától a temetőlátogatókkal közös mécsesgyújtást tartanak, csatlakozva az V. országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz.
A köztemetők irodáiban november 1-jéig meghosszabbított nyitvatartással fogadják az ügyfeleket.
A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy október 31-től november 2-ig idén is tilos gépjárművel behajtani a fővárosi temetőkbe. Ez alól kivétel az Új köztemető, ahova – a forgalomtól függően – október 31-én 7 órától november 2-án 20 óráig díjmentesen lehet behajtani. A temető nagy területére tekintettel október 31-én és november 1-jén 8-17 óra között kisbusz segíti az idősek és a távoli parcellákba érkezők közlekedését.
A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek ebben az időszakban is időkorlátozás nélkül hajthatnak be a BTI temetőibe, ha ezt a sírkertek gyalogosforgalmának sűrűsége lehetővé teszi. A Budapesti Közművek arra kéri az idős, illetve mozgásukban korlátozott látogatókat, hogy ezeken a napokon lehetőség szerint a kisebb forgalmú, délelőtti órákban keressék fel a fővárosi sírkerteket.
A biztonságos temetőlátogatás és a forgalom zavartalansága érdekében a temetőkben megerősített rendészeti szolgálatot biztosítanak, emellett a kerületi rendőrségi egységek, közterület-felügyelők és a polgárőrség tagjai is járőröznek a forgalmas napokon. A fővárosi temetők látogatási rendjével kapcsolatos további tudnivalók elérhetőek a bti.budapestikozmuvek.hu weboldalon.
A BKK közleményében azt javasolja, hogy az ünnepi időszakban a temetőkbe látogatók a nagyobb gépjárműforgalom és a korlátozott parkolási lehetőségek miatt inkább a közösségi közlekedést válasszák. Október 27-31-e között a szüneti menetrendek, november 1-jén az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrendek szerint közlekednek a BKK járatai. November 1-jén és 2-án expresszvillamos is közlekedik 28E jelzéssel a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között, amely csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg. Az Új köztemető környékén a forgalmi rend is megváltozik ebben a néhány napban: a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába. Ebben az időszakban a 95-ös, és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Október 30-tól november 2-ig a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a BKK a temetőkbe igyekvőket. Részletes közlekedési információkat a bkk.hu oldalon olvashatnak.
Előzzük meg a tüzeket!
A katasztrófavédelem közben arra hívja fel a figyelmet, hogy idén eddig 68 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A megelőzés érdekében célszerű megtisztítani a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, és azt úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. Az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el. A temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat. Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét. Sokan otthon is gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy azokat valamilyen éghető anyag közelébe teszik, vagy felügyelet nélkül hagyják. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük, akkor nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés. Akik halloweenre töklámpást készítenek, ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne tudjon felborulni, és ne legyen a közelében semmi, ami meg tud gyulladni. Akik kültéren helyeznek el töklámpást, abba gyertya és mécses helyett elemes LED izzót tegyenek.