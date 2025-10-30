Hosszabb nyitvatartás a temetőkben

nyitvatartás;halottak napja;temetők;

2025-10-30 16:37:00 CET

A hétvégén rengetegen látogatnak ki a sírkertekbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Érdemes a tömegközlekedést igénybe venni és a kevésbé forgalmas időszakokat választani.

Meghosszabbított nyitvatartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők a mindenszentek és a halottak napja időszakában – közölte a Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója. Az Új köztemető, az óbudai, a budafoki, a csepeli, a kispesti, a megyeri, a pestszentlőrinci, a cinkotai, a pesterzsébeti, a rákospalotai és a farkasréti temető, a csömöri sírkert, a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, valamint a kispesti öregtemető az ünnep időszakában, október 30-tól november 2-ig 7-20 óra között látogatható.

Az Új köztemetőben, a farkasréti és az óbudai temetőben november 1-jén 16 órától a temetőlátogatókkal közös mécsesgyújtást tartanak, csatlakozva az V. országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz.

A köztemetők irodáiban november 1-jéig meghosszabbított nyitvatartással fogadják az ügyfeleket.

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy október 31-től november 2-ig idén is tilos gépjárművel behajtani a fővárosi temetőkbe. Ez alól kivétel az Új köztemető, ahova – a forgalomtól függően – október 31-én 7 órától november 2-án 20 óráig díjmentesen lehet behajtani. A temető nagy területére tekintettel október 31-én és november 1-jén 8-17 óra között kisbusz segíti az idősek és a távoli parcellákba érkezők közlekedését.

A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek ebben az időszakban is időkorlátozás nélkül hajthatnak be a BTI temetőibe, ha ezt a sírkertek gyalogosforgalmának sűrűsége lehetővé teszi. A Budapesti Közművek arra kéri az idős, illetve mozgásukban korlátozott látogatókat, hogy ezeken a napokon lehetőség szerint a kisebb forgalmú, délelőtti órákban keressék fel a fővárosi sírkerteket.

A biztonságos temetőlátogatás és a forgalom zavartalansága érdekében a temetőkben megerősített rendészeti szolgálatot biztosítanak, emellett a kerületi rendőrségi egységek, közterület-felügyelők és a polgárőrség tagjai is járőröznek a forgalmas napokon. A fővárosi temetők látogatási rendjével kapcsolatos további tudnivalók elérhetőek a bti.budapestikozmuvek.hu weboldalon.

A BKK közleményében azt javasolja, hogy az ünnepi időszakban a temetőkbe látogatók a nagyobb gépjárműforgalom és a korlátozott parkolási lehetőségek miatt inkább a közösségi közlekedést válasszák. Október 27-31-e között a szüneti menetrendek, november 1-jén az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrendek szerint közlekednek a BKK járatai. November 1-jén és 2-án expresszvillamos is közlekedik 28E jelzéssel a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között, amely csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg. Az Új köztemető környékén a forgalmi rend is megváltozik ebben a néhány napban: a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába. Ebben az időszakban a 95-ös, és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Október 30-tól november 2-ig a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a BKK a temetőkbe igyekvőket. Részletes közlekedési információkat a bkk.hu oldalon olvashatnak.