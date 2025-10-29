Álomban az egészség

Az alvás az emberi élet egyik legfontosabb biológiai szükséglete, amely nélkül sem testi, sem lelki egyensúlyunk nem maradhat fenn. "Bár úgy tűnhet, hogy alvás közben semmi sem történik, valójában ilyenkor zajlanak a szervezet legösszetettebb és legfontosabb folyamatai - mondta a Népszavának Farkas Gabriella pszichológus. - Az idegrendszerünk feldolgozza a nap eseményeit, az immunrendszerünk erősödik, a sejtek megújulnak, az izmok regenerálódnak, és az agy rendszerezi a tanult információkat.” A szakember szerint az éjszaka csendje tehát nem tétlenség, hanem a háttérben zajló újjáépítés ideje.
A jó alvás nem pusztán az eltöltött óráktól függ, hanem annak mélységétől és ritmusától is. „A pihentető éjszaka akkor valósul meg, ha az alvás szakaszai, a mély, a könnyű és a gyors szemmozgásos (REM) fázisok harmóniában követik egymást. A szervezetnek időre van szüksége ahhoz, hogy mindegyik szintet elérje, és így megkapja azt a regeneráló hatást, ami nélkül a nappali teljesítmény, a figyelem és a hangulat fokozatosan romlik.” A pszichológus elmondta, a rendszeresség is fontos.
Aki mindennap hasonló időpontban hajtja álomra a fejét és ugyanakkor ébred, annak biológiai órája stabilabb, a pihenése pedig mélyebb és hatékonyabb lesz.
Az alvásigény az élet folyamán jelentősen módosul. „A csecsemőknek napi 14-17 órányi pihenésre van szükségük, hiszen testük és agyuk ekkor fejlődik a leggyorsabban. Gyermekkorban ez az idő fokozatosan csökken, de a serdülőknek még mindig legalább 8-10 órát érdemes alvással tölteniük, mert a növekedés, a hormonális változások és a tanulás egyaránt hatalmas energiát igényelnek - hangsúlyozta a szakember. - A felnőttek számára az optimális mennyiség 7-9 óra, ami alatt a szervezet feltöltődik, a szív és az idegrendszer tehermentesül, a figyelem pedig megújul. Az idősebb korosztály általában kevesebbel is beéri, 6-8 óra alvás számukra elegendő, de gyakrabban ébrednek fel éjszaka.”
Farkas Gabriella felhívta rá a figyelmet, hogy a minőségi pihenéshez tudatos életmód is szükséges. „A lefekvés előtti rutin nagyban befolyásolja, hogy mennyire tudunk ellazulni. A stressz, az állandó rohanás és az információs túlterheltség nehezíti az elalvást, ezért a nap végén érdemes tudatosan lelassítani. Egy rövid séta, halk zene vagy olvasás segíthet elengedni a nap feszültségeit.” A hálószoba szerepe sem elhanyagolható. Sötét, csendes és hűvös térben sokkal könnyebben pihen meg a szervezet. „Az elektronikus eszközök kék fénye viszont gátolja a melatonin termelődését, ami az alvásért felelős hormon, ezért lefekvés előtt legalább egy órával érdemes félretenni a telefont és a számítógépet.”
Az étkezés és a mozgás szintén hatással van az alvásra. A késő esti nehéz vacsorák, a koffein vagy az alkohol mind megzavarhatják az éjszakai pihenést. A mérsékelt testmozgás viszont elősegíti a mélyebb alvást, de a sportolást célszerű napközbenre időzíteni, hogy az este már a megnyugvásról szóljon.
A rendszeres napirend, a tudatos pihenés és a megfelelő környezet együttesen teremti meg azt az állapotot, amelyben az alvás valóban gyógyító erejű lehet.
„Ha valaki huzamosabb ideig keveset vagy nyugtalanul alszik, annak előbb-utóbb ezt az egészsége is megsínyli. A kialvatlanság nemcsak fáradtságot okoz, hanem kihat az immunrendszerre, a hormonháztartásra és az anyagcserére is - mondta Farkas Gabriella. - Az alváshiányos ember ingerlékenyebb, nehezebben koncentrál, és hajlamosabb a stresszre. Idővel nő a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás és a depresszió kockázata.” A pszichológus hangsúlyozta, az alvászavarok gyengítik a szervezet védekezőképességét, sőt, a memória és a reakcióidő is romlik, ami balesetekhez vezethet. Az alvás közbeni folyamatok -mint a sejtek megújulása vagy az idegkapcsolatok erősödése - kimaradnak, ha nem biztosítunk magunknak elegendő időt a regenerációra.
Az alvás minőségét rengeteg külső tényező ronthatja. „A mesterséges fény, a zaj, a stressz és a rendszertelen életvitel mind megzavarhatják a természetes ritmust. A dohányzás, az alkohol és az energiaitalok fogyasztása tovább nehezíti a pihenést, mivel megzavarják a hormonális egyensúlyt és megakadályozzák a mélyebb fázisok elérését. A modern világ folyamatos készenléti állapota, a munkahelyi nyomás és az állandó elérhetőség érzése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többen szenvednek alvásproblémáktól. Pedig a jó alvás a legtermészetesebb gyógymód. Semmibe sem kerül, mégis felér a legdrágább terápiákkal" – mondta a doktornő.
Ha a szervezet minden nap megkapja a szükséges pihenést, hosszú távon meghálálja azzal, hogy jobban működik. Az alvás tehát nem elpazarolt idő, hanem a legjobb befektetés önmagunkba. Az, aki figyelmet szentel az éjszakai nyugalomnak, nappal erősebb, kreatívabb és ellenállóbb lesz.
Több száz millióan alvászavarral
Világszerte jelentős számú embert érint az inszomnia, a krónikus álmatlanság. Egy 18 ország adatain alapuló kutatás azt álapította meg, hogy körülbelül 852 millió ember szenved olyan álmatlanságban, amely klinikai esetnek minősül.