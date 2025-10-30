A hétvégén rengetegen látogatnak ki a sírkertekbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Érdemes a tömegközlekedést igénybe venni és a kevésbé forgalmas időszakokat választani.
Temetőturista lettem. Pontosabban temető-hazajáró, már ha van ilyen szó (most már van). Évenként egyszer keressük fel anyámmal a régi kisvárost, amely a több évtizednyi ott eltöltött idővel érdemelte ki az „otthon” rangját, még ha a fogalom nem is fedi teljesen a valóságot.
Mindenszentek ünnepe idén hétköznapra esik, így elhunyt szeretteinkre való emlékezés is jellemzően arra a napra összpontosul. A temetők környékén zsúfoltság várható.
A mindenszentek ünnepéhez és a halottak napjához kapcsolódó időszakban országszerte fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.
Élők és holtak köztes terében mi lenne jobb, mint meditálni, tágra nyitott elménk segítségével megragadni a felvillanó ötleteket? Lanczkor Gábor sem tett másként sírkerti sétái közepette, s több mint kétszáz nagyon is eleven hatású versben ossza meg élményeit a Sarjerdő című legújabb kötetében. A költővel az elmúlt, de mégis jelen lévő idő nyomába eredtünk.
Egy tajvani lap szerint a koronavírus kínai „szülőhelyén” tavaly naponta százával vették az urnákat az emberek.
Az eddigi négy érintett budapesti temetőn kívül további kettőben szednek díjat január közepétől a gépjárműbehajtásért - döntött szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés.
A fővárosban nyugodtan zajlik mindenszentek napja. A rendőrök a temetőknél nagyobb létszámmal járőröznek, bűncselekményről vasárnap délelőtt nem érkezett bejelentés - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata.
A közelgő mindenszentek és halottak napja miatt sűrűbben közlekednek a temetőket érintő járatok Budapesten, és rendkívüli járatok is indulnak - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Kiemelték, hogy mindenszentek és halottak napján - vagyis vasárnap és jövő hétfőn - felére csökken a várakozási idő a főbb vonalakon.
Mintegy 400 ezren keresték fel szombaton, mindenszentek napján a fővárosi temetőket, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről.
Mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan keresik fel a hét végén szeretteik sírját, ezért a temetők hétfőig hosszabb ideig tartanak nyitva. A temetőket érintő BKK-járatok is sűrűbben közlekednek a hétvégén.
Az elmúlt két napban mintegy 670 ezren keresték fel a fővárosi sírkerteket. A látogatók nyugalmát rendkívüli esemény nem zavarta meg - tájékoztatta a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. szolgáltatási igazgatója szombat este az MTI-t.
Mindenszentek ünnepéhez hasonlóan halottak napján is zavartalanul el lehet jutni a budapesti temetőkhöz közösségi járatokkal - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fődiszpécsere szombat délelőtt az MTI-vel. Az Országos Rendőr-főkapitányság sem tud arról, hogy bármilyen fennakadás lenne a közlekedésben.
Mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan keresik fel a hét végén szeretteik sírját, ezért a temetők vasárnap estig hosszabb ideig tartanak nyitva. Ma, mindenszentek ünnepén a budapesti Farkasréti temetőben tartanak központi megemlékezést.
A szokásosnál hosszabban, 7 órától 20 óráig tartanak nyitva a budapesti temetők csütörtöktől vasárnapig mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából. Jövő hétfőn visszaáll a szokásos rend, 7.30-tól 17 óráig tartanak nyitva a sírkertek - közölte a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.