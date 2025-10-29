Nyomozás indul Perintfalvi Rita ügyében

szélsőjobb;feljelentés;rágalmazás;lejáratás;Perintfalvi Rita;

2025-10-29 16:55:00 CET

A teológusnővel összefüggésben augusztusban szélsőjobboldali portálokon valótlan tartalmú, felnőttfilmes képfelvétel került ki az internetre, amit összekapcsoltak a nevével.

Megalapozottnak tartja a feljelentést a bíróság, ezért - rágalmazás vétsége és más bűncselekmény miatt – nyomozás indul Perintfalvi Rita magánvádas beadványa alapján – tudta meg lapunk.

Mint megírtuk, a teológusnővel összefüggésben augusztusban szélsőjobboldali portálokon valótlan tartalmú, felnőttfilmes képfelvétel került ki az internetre, amit összekapcsoltak a nevével. A szélsőjobbos „terjesztők” olyan cikkeket írtak, ahol a videóból kivágott képek mellé odatették az ő valós jelenkori fotóit, hogy azt a látszatot keltsék, ő van rajtuk. Később több ismert, akár több tízezres követőtáborral rendelkező, a jobboldalhoz köthető újságíró, influenszer rágalmazásra, becsületsértésre alkalmas módon beszélt, írt, kommentált a teológusról, illetve a hamis videóról. Budaházy Edda, a terrorizmusért elítélt, majd kegyelmet kapott Budaházy György testvére például azt írta: „aki egy ilyen filmben képes részt venni nő létére, az megérdemli a legdurvább lejáratást és embertársai megvetését. Ha nem ő az, akkor részvétem, de ha igen, akkor nem érdemel kegyelmet.”

Perintfalvi Rita lapunknak, és posztjában is úgy fogalmazott: „nem emlékszem, hogy lett volna Magyarországon valaha is hasonló büntetőügy, amelyben ennyi jobboldali közszereplő érintett. Ahogy olyan sem volt, hogy egy ellenzéki nőt ilyen gyomorforgató módon igyekeztek kicsinálni”.

Még augusztusban pedig a Népszavának azt mondta: „ami velem történt, az egy nő végletes megalázása, meggyalázása, és egyben elrettentése a közélettől. Ennek az akciónak az is az egyértelmű célja, hogy ne legyenek nők a politikában, a közéletben, maradjanak csöndben, csak akkor és arról beszéljenek, amikor és amiről a férfi akarja. Ez egy igazi klasszikus, a történelemben már jól bevált hiteltelenítése a női láthatóságnak”.