Egykori Szőlő utcai nevelő: A gyerekek elmondása szerint orális szexre kényszerítette őket Juhász Péter Pál

„A rendész egyszer úgy nekivágta a gyereket az ajtónak, hogy kitört az üveg, de ez sem érdekelt senkit” – meséli Dobrev Klára videójában egy gyermekvédelmi dolgozó, aki négy éven át, az azóta letartóztatásban lévő javítóintézeti igazgató alatt dolgozott az intézményben. Azt is állította, hogy azóta sem kereste meg a rendőrség vagy az ügyészség, hiába tett bejelentést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál.

„Agyba-főbe vert, megrugdosott, orális szexre kényszerített gyerekek; igazgatói irodából nyíló titkos szoba; egy igazgató, aki láthatóan bármit megtehetett, mert tudta, hogy fedezik. Erről szólnak a Szőlő utcai rémtettek” – írta Dobrev Klára szerdán a Facebook-oldalán.

A DK elnökének közlése szerint az elmúlt hetekben olyan nevelőkkel és fiatalokkal beszélt, akik éveket töltöttek a Szőlő utcai javítóintézetben (Budapesti Javítóintézet) – olyanokkal is, akiket abúzus ért. Mint mondta: sokan félnek attól, hogy a nyilvánossághoz forduljanak, mégis voltak, akik a nevük és arcuk kitakarásával, hangjuk elváltoztatásával elmondták az intézeten belüli tapasztalataikat.

Dobrev Klára azt ígérte, hogy ezeket a videókat a következő napokban fogja bemutatni. Az elsőt szerdán osztotta meg a közösségi oldalán, ezen egy gyermekvédelmi dolgozóval beszélget, aki állítása szerint négy éven át, 2018 és 2022 között dolgozott a javítóintézetben – ekkor Juhász Péter Pál volt az intézmény igazgatója –, mégsem kérdezték ki őt sem a rendőrök, sem az ügyészek.

A volt dolgozó elmondta, hogy legfőképp Juhász Péter Pál miatt voltak bejelentések a rendőrség felé, amikor az igazgató 16-17 éves lányokat helyezett el először a konyhán, „onnan lépdeltek felfelé”, ami mindenkinek furcsa volt. Ajsa például rendészeti vezetőhelyettes lett, a többi lány pedig azt csinált, amit akart, „hiába nem voltak kinevezve vezetőnek, úgy viselkedtek” – mondta. „Ők bármit megtehettek, bevihették a telefont, bármilyen ruhába bejöhettek dolgozni, bármit csinálhattak a gyerekekkel. Sokszor túllépték a hatáskörüket, agyba-főbe verték és rugdosták a gyerekeket” – állította a volt alkalmazott, aki emiatt névtelenül bejelentést is tett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé, de visszajelzést nem kapott rá.

A videóban Kálmán Olga elmondta, hogy pár hete járt a Szőlő utcai javítóintézetben. Azt tapasztalta, hogy bár az intézmény nagyon zárt, és sok kamerával van felszerelve, 30 nap után törlődnek a felvételek. Mint fogalmazott, az első perctől kételyeket ébresztett benne a biztonsági rendszer, melynek legfontosabb felügyelő illetékese a mostanra már letartóztatásban lévő volt igazgató „bizalmi embere”, ahogy a rendészeti főnök helyettese is.

„Jó sokan kísértek minket az intézményben, nehogy egy pillanatra is felügyelet nélkül maradjunk” – mesélte Kálmán Olga. A DK képviselői a volt igazgató irodájában és az abból nyíló külön szobában is jártak, ahol csak egy ágy és egy fürdőszoba volt. Itt állítása szerint nem volt kamera felszerelve, és csak az igazgató használhatta a szobát.

„Hallottam dolgokat, hogy mik voltak, illetve olyat például láttam, hogy a Juhász Péter Pálnak aki az élettársa volt, Ajsa és az egyik lány, akit bevitt oda és ott dolgozott hivatalosan, ők voltak az éjszakások, és én mondjuk arra mentem be reggel, hogy ők összebújva alszanak együtt az egyik hálószobában. Hogy ott mi történt éjszaka, azt már nem tudom” – mondta a volt dolgozó. Hozzátette, napközben előfordult, hogy az igazgató bevitt gyerekeket az irodájába, ahova utánuk már senki nem mehetett be.

Hogy pontosan mi történt a szobában, azt nem tudják bizonyítani, de keringtek pletykák az intézményen belül, a gyerekek elmondása szerint orális szexre kényszerítette őket Juhász Péter Pál.

A volt nevelő arról is beszélt, hogy számukra egyértelmű volt, hogy kiket visz be „Péter bácsi” a szobába. „Az irodájából még nyílt egy ajtó, amit én soha nem láttam egyébként, hogy ott mi van, de arról azért így mentek a pletykálkodások, hogy mik történhetnek ott” – mondta. Majd azzal folytatta:

„Azt mindenki tudta, hogy a lányok, akik ott bent dolgoztak hivatalosan, ők mind gyerekotthonból érkeztek, illetve az Ajsa is. Ők mindannyian gyerekotthonból lettek kivéve, és ez nyilván úgy lett beállítva, hogy a »jóságos Péter bácsi« megmentette az életüket. Mert magához vette őket, neveli őket lányaként, és közben pedig...”

A volt alkalmazottat azóta sem kereste meg a rendőrség vagy az ügyészség, hogy tanúként meghallgassák, hiába tett bejelentést az SZGYF-nél. Dobrev Klára a videó végén elmondta, hogy válaszokat vár a Pintér Sándor vezette Belügyminisztériumtól.

„Hova érkeztek be ezek a panaszok?

Hány darab panasz érkezett be, és mi történt velük?

Kik voltak azok, akik ezeket a panaszokat elbírálták?

Saját maguk döntöttek úgy, hogy ezeket szőnyeg alá söprik, eltussolják, vagy esetleg kaptak egy telefont állami vezetőktől?”

– tette fel a kérdéseit a DK elnöke, aki a következő napokban ígérete szerint újabb részleteket oszt meg a szemtanúk és áldozatok elbeszélései alapján „a Szőlő utcai borzalmakról”.

Mint ismert, a volt javítóintézeti igazgató ellen emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt indult eljárás. A gyanú szerint Juhász Péter Pál nehéz sorsú, tőle anyagilag és érzelmileg függő állami gondozottat kényszerített prostitúcióra, több áldozata még kiskorú lehetett.