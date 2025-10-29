Hadházy Ákos: Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt nyomoznak a Zuglói Városgazdálkodási Zrt.-nél

Zugló;nyomozás;hűtlen kezelés;Hadházy Ákos;túlárazás;

2025-10-29 19:09:00 CET

A független országgyűlési képviselő szerint túlárazták a beszerzéseket, egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik az eljárás.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás két olyan, a Zuglói Városgazdálkodási Zrt.-t érintő ügyben, amelyben idén nyáron tett feljelentést az önkormányzat új vezetése – közölte Hadházy Ákos szerdán a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő posztjában azt írta, a BRFK gazdasági nyomozói hétfőn keresték meg a zuglói Polgármesteri Hivatalt, hogy küldjék meg nekik az iratdigitalizációra, illetve az utcaseprő gépek beszerzésére vonatkozó dokumentumokat. „A levélből derült ki, hogy az eljárás már folyamatban van, egyelőre ismeretlen tettes ellen” – tette hozzá az ellenzéki politikus.

„Idén júniusban mutattuk be Rózsa András polgármesterrel közösen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. átvilágítását. A jelentésből világosan kiderült, hogy a korábbi években egy szűk vállalkozói kör kapta a megbízásokat, sokszor közbeszerzések kiírása nélkül, máskor erősen manipulált pályázatokon” – állította Hadházy.

Majd emlékeztetett: a jelentés alapján több ügyben is feljelentés született hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt. „Ezek közt van a túlárazott iratdigitalizációs szerződés és a meggyőződésünk szerint szintén egyértelműen túlárazott utcaseprőgép-beszerzés” – zárta posztját a képviselő.