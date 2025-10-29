Bloomberg: Megvan, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

Orbán Viktor;Egyesült Államok;csúcstalálkozó;szankciók;Donald Trump;

2025-10-29 18:48:00 CET

A hírügynökség forrása szerint a találkozó helyszíne még kérdéses.

Donald Trump amerikai elnök november 8-án találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – értesült a Bloomberg. Az amerikai székhelyű üzleti és pénzügyi hírügynökség névtelenségét kérő forrása arról számolt be, hogy noha a találkozó időpontja már megvan, annak helyszínét még nem véglegesítették.

Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti béke-csúcstalálkozót – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még kedden Minszkben, miután orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett.

A tárcavezető kifejtette, hogy a magyar kormány nem híve az üzengetésnek, főleg nem az olyan fontos kérdésekben, mint az energiaellátás, így az Egyesült Államok által bejelentett friss szankciók lehetséges hatásairól majd Orbán Viktor miniszterelnök személyesen fog egyeztetni Donald Trump amerikai elnökkel a jövő heti washingtoni találkozójuk alkalmával. Noha a Bloomberg forrása szerint a találkozó helyszíne még kérdéses, Orbán Balázs is Washingtont említette a minap.