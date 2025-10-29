Melissa hurrikán: már 20-nál is többen meghaltak Haitin

Haiti;halálos áldozatok;természeti katasztrófa;Jamaica;hurrikán;Dominikai Köztársaság;karibi térség;Melissa hurrikán;

2025-10-29 21:20:00 CET

A halálos áldozatok és az eltűntek száma tovább emelkedhet.

Haitin számos emberéletet követelt a Melissa hurrikán, miután szerdán áthaladt a térségen. A halálos áldozatok pontos számról eltérő információk jelentek meg a sajtóban. A francia AFP hírügynökség korábban arról számolt be, hogy 20 ember, köztük 10 gyermek halt meg az áradások következtében. Az AP eközben már arról ír, hogy 23-an vesztették életüket a szigeten, és tíz embert eltűntként tartanak nyilván. Az amerikai hírügynökség beszámolója szerint

a Karib-térségen belül a Dominikai Köztársaságban, Jamaicán és Haitin az halálos áldozatok összesített száma szerda délutánig 32 volt.

Az MTI tudósítása szerint Emmanuel Pierre, az ország polgári védelmi főigazgatója arról beszélt, hogy a medréből kilépő La Digue folyó lakóházakat sodort el Petit-Goave tengerparti városban. Hozzátette, hogy az eltűntek keresése folyamatban van. A város polgármestere és egy helyi kórház igazgatója helyi idő szerint délelőtt azt közölte, hogy tízen felül van a megtalált holttestek száma.

Mint arról beszámoltunk, katasztrofális, 5-ös kategóriájú viharként csapott le kedden Jamaicára a Melissa hurrikán, 297 kilométer per órás szelet mértek, amikor a szigetországot elérte. Az adatok szerint ez az egyik valaha volt legerősebb atlanti hurrikán, történelmi viharként emlegetik, amelyhez hasonlót nem mértek 174 év óta, amióta a meteorológusok vezetik a nyilvántartást. A vihar következtében emberek rekedtek a tetőkön, és maradtak áram nélkül.

A Melissa annak ellenére szedett halálos áldozatokat a karibi szigetországban, hogy a hatóságok már érkezése előtt elrendelték az iskolák, az üzletek és a közintézmények bezárását. Dennis Zulu, az ENSZ karibi országokért felelős koordinátora a jamaicai Kingstonból szerdán küldött videoüzenetében azt mondta, hogy Jamaicában „soha nem látott mértékű” károkat okozott a Melissa a helyi infrastruktúrában utak, távközlési kábelek, lakóházak és helyi energiaellátási létesítmények lerombolásával. „A lakosok jelenleg az ország több részén menedékhelyeken tartózkodnak, és az első becsléseink alapján egymillióra becsüljük a számukat” – tette hozzá.

A kubai elnök első beszámolója szerint a hurrikán Kubában is „jelentős károkat” okozott. A Dominikai Köztársaságból és Panamából is komoly pusztításról érkeztek jelentések. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a hírekre reagálva az X közösségi oldalon azt közölte, hogy az Egyesült Államok „kapcsolatban áll Haiti, Jamaica, valamint a Dominikai Köztársaság és a Bahama-szigetek kormányaival, és mentőegységei útban vannak a katasztrófa sújtotta területek felé, hogy segítséget nyújtsanak”.

Jamaicán eddig összesen nyolc ember életét követelte a hurrikán. Onnan továbbhaladva a hármas kategóriába visszaminősített Melissa szerdán, óránkénti 190 kilométeres széllökések és heves esőzések kíséretében érte el Kubát, ahol emiatt több százezer lakosnak el kellett hagynia otthonát. A BBC szerint a hurrikán most Bahama-szigetek felé tart, ahol ma este veszélyes viharos hullámok várhatók.