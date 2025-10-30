kormányinfó;

2025-10-30 08:17:00 CET

A szociális ágazatban 2026. január 1-től 15 százalékos béremelés jön, és ugyancsak 2026. január 1-től 100 százalékkal megemelik a nevelőszülői hálózatra fordított összeget.

A gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek számára biztosítják majd az ingyenes jogosítványszerzés lehetőségét (elméleti és gyakorlati képzés is), 1 gyermekvédelmi gyámra legfeljebb 30 gyermek juthat majd, a gyermekvédelmi gyámok illetékét növelik, állami foglalkoztatásban lehetővé teszik, hogy ha más munkát nem találnak de dolgozni szeretnének, az állam ezt 2 évig garantálja, nem a közmunkaprogram keretében. Jan 1-től 15 százalékos béremelést hajtanak végre a kulturális ágazatban is.