Repülőrajt helyett jött a 0 százalékos gazdasági növekedés, Nagy Márton szerint itt decemberig se lesz fáklyásmenet

2025-10-30 09:58:00 CET

Az III. negyedévben az előző negyedhez képest 0 azaz, nulla százalékkal (nem) nőtt GDP Magyarországon – közölte a KSH.

Stagnálásban maradta magyar gazdaság a III. negyedévben is a várva várt repülőrajt előbb januárban, majd most a július -szeptemberi időszakban is elmaradt.

A KSH előzetes adatai szerint ugyanis a III. negyedévben, az előző negyedhez képest nem változott gazdaság teljesítménye, a növekedés 0 százalék volt. 2024 III. negyedéhez képest a növekedés 0,6 százalék volt – de ez csak a tavalyi III. negyed alacsony bázisának eredménye – így tudott az éves GDP nőni a változatlan gazdasági teljesítmény mellett.

Így összességében a magyar gazdaság az első háromnegyed évben a nyers adatok szerint 0,3 százalékkal, a szezonálisan és és az eltérő munkanapszámmal korrigált mutató szerint 0,2 százalékkal nőtt.

(A kormány idénre 3,4 százalékot tervezett – ebből per pillanat csak 3,2 százalék hiányzik.) A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ág teljesítménye járult hozzá. Az ipar és a mezőgazdaság fékezte a gazdaság teljesítményét.

Az adat nem meglepő: Portfolio felmérése szerint az elemzők átlagosan negyedéves alapon stagnálást várták, a tavalyi nagyon gyenge III. negyed miatt ez éves GDP-ben 0,9 százalékos növekedést jósoltak – ez lett 0,6 százalék vagyis a vártnál kisebb. Azért sem meglepetés gyenge III. negyedéves adat, mert bár Orbán Viktor miniszterelnök megint a repülőrajtról delirált az elmúlt napokban, amit most nem januárra, hanem a III. negyed elejére hanem júliusra várt, de az augusztus, szeptemberi ipari, építőipari adatokból látható volt, hogy komoly fordulat nem következett be a július-szeptemberi időszakban sem. Erre már az elmúlt napokban utalt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, hogy szerinte mind a III. mind a IV. negyedéves GDP alacsonyabb lesz még a piac által vártnál is – így a gazdasági miniszter szerint talán van esély arra, hogy az évi fél százalék összejöjjön, ami töredéke az idénre a kormány által várt/tervezett 3,4 százaléknál.

A magyar gazdaság gyakorlatilag 2022 III. negyede óta – vagyis kerek három éve stagnál. Az elmúlt negyedévekben is rendre nulla körül hullámzott a gazdasági növekedés: az előző negyedhez mérten az első negyedben 0,1 százalékkal csökkent a április-júniusi időszakban 0,4 százalékkal nőtt de évek óta nem tudott tartós avagy érdemi növekedést elérni a magyar gazdaság. Ennek számos külső oka van: első helyen szokás megnevezni a német autóipar mélyrepülését, de például a hasonlóan német gazdasághoz és autóiparhoz kötődő cseh és szlovák gazdaság nem szenvedte meg ennyire az autóipar válság, a lengyel gazdaság pedig 3 százalékot közelítő ütemű növekedést produkál. Hiányoznak a belső motorok: a kormányzati beruházások évek ót drasztikusan csökkennek, a vállalatok és a magánszemélyek berázásai hasonlóképp mélyrepülésben vannak, uniós támogatások elfogytak – ezen a téren nem is látszanak a fordulat jelei. Egyedül a lakosság fogyasztása tartotta felszín felett a növekedést az elmúlt években.