Tovább tuningolják az Otthon Startot

2025-10-29 15:00:00 CET

Új projektekre vár a piac.

Levonult az első nagy keresleti hullám a lakáspiacon, az Otthon Start program olcsó hitelével Budapesten már bevásároltak a leggyorsabbak. A fővárosi érdeklődők száma október végére már elmaradt az egy évvel korábbitól a kritériumoknak megfelelő lakások és az elegendő önerővel rendelkező vevők hiánya miatt. Az ingatlan.com friss összesítése szerint ugyanakkor a 3 százalékos hitelre is megvásárolható új építésű lakások iránt a fővárosban átlagosan 22 százalékkal nagyobb az érdeklődés, mint a programon kívüli ingatlanok esetében, ami azt jelzi, hogy a budapesti vevők ki vannak éhezve az új otthonstartos új lakásokra.

Csakhogy az elmúlt években negatív rekordot jelentően kevés lakás építése indult el, a választékot pedig rövid idő alatt már nagyrészt kimazsolázták a vevők, új projektekre vár a piac. Ezeknek kedvez, hogy a társasházi építményi jog bevezetése lehetővé teszi majd 2026 év elejétől, hogy a még csak tervezőasztalon létező ingatlanokra is lehessen hitleszerződést kötni. Mindez jövőre újabb lendületet adhat a piacnak.

„A lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben: az elmúlt időszakban már 6–7 ezer új lakás bejelentése történt meg és piaci információink szerint négy-öt jelentős fejlesztő legalább 25 ezer újabb lakás megépítését jelentheti be a következő 2-3 hónapban. Ezeknek jelentős része megfelel majd az Otthon Start Program feltételeinek - hívta fel a figyelmet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője. Hozzátette: a kibontakozó lakásfejlesztési hullám enyhítheti a kínálati szűkösséget, és a nagyvárosokban komoly vérfrissítést hozhat az eladó lakások minőségében.

Beindulnak a rozsdaövezeti fejlesztések is, komoly árelőnnyel, ugyanis az ott vásárlók az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik, ami egy 40 négyzetméteres, 1,5 millió forintos négyzetméterárú lakásnál több mint 2,8 millió forintos pénzvisszatérítést jelenthet. Budapesten a X., XV. és IX. kerületben jelentettek be új fejlesztéseket, és hasonló projektek előkészítése zajlik a XI., XIII. és XIV. kerületekben és több vidéki nagyvárosban indultak el új projektek.

A kínálat mellett a keresletet is igyekszik tovább élénkíteni a kormány, konkrétan a közszolgálatban dolgozóknak szánt évi 1 millió forintos lakáscélú juttatással, amit - a hétfőn megjelent és társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint - önerő előteremtésére és hiteltörlesztésre egyaránt fel lehet használni. Utóbbi esetben havi 83 333 forinttal támogatja az állam a közszolgák lakáshitel törlesztését. A Bankmonitor számításai szerint ezzel teljesen ingyenes, akár negatív kamatozású hitel is összehozható. Ha valaki 17,5 millió forint Otthon Start hitelt vesz fel, akkor a támogatással nulla forint lehet a törlesztője. Közszolgálatban dolgozó házaspárok ráadásul kétszer ekkora vissza nem térítendő támogatásra számíthatnak.