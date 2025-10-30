Gulyás Gergely: Az Orbán-kormány minden olyan szankciót megvétóz, amely a magyar gazdaság létérdekeivel áll szemben

kormányinfó;

A következőkben az Mfor arról kérdezett, hogy korábban felvetődött a sajtóban, Orbán Viktor lebeszélhetné az amerikaiak által bevezetett szankciókról Donald Trumpot, azt mondta, mindig az volt az álláspontjuk, hogy az európai szankciós politika nem vált be. – Hogy az amerikai beválik-e, nehezebb kérdés, mert ők nem azért vezettek be szankciókat, hogy meghosszabbítsák a háborút, hanem hogy a béketárgyalásokra rákényszerítsék az oroszokat – vélekedett. Leszögezte: minden olyan szankciót megvétóznak, amely a magyar gazdaság létérdekeivel áll szemben, ilyen például az energiabeszerzés Oroszországból.

Gulyás Gergely elmondta, szó lesz a tárgyaláson az amerikai szankciókról, amelyek a miniszter szerint egyébként erősebbek, mint az európaiak. Hogyha egy amerikai szankció ereje elegendő ahhoz, hogy Oroszország normális feltételek mellett békemegállapodást kössön, akkor jók a büntetőintézkedések, ha nem, akkor nem jók – tette hozzá. Kérdésre válaszolva megjegyezte, az egyeztetésen a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményről is szó lesz. Gulyás elmondta azt is, nem volt olyan kezdeményezés sem amerikai, sem orosz részről, hogy az elhalasztott, tervezett budapesti csúcstalálkozón majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is ott legyen.