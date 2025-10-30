Gulyás Gergely Pintér Béláról: Amit ott művészeti előadásnak hívnak, gyalázat és szégyen

kormányinfó;

2025-10-30 09:05:00 CET

A miniszter szerint a művészi szabadság határa az emberi méltóság.

Mennyire fér bele a művészeti szabadságba Pintér Bélának az a darabja, amelyben Schmidt Mária agyonverését imitálják? – kérdezte a Mandiner. Gulyás Gergely elmondta, az emberi méltóság védelme mindenkit megillet, ez a művészeti szabadság határa is, „amit ott művészeti előadásnak hívnak, gyalázat és szégyen”, hogy ilyenre egyáltalán sor kerülhet.

A magyar kultúra reális állapotát jól mutatja, hogy az ilyeneket kiközösítik-e vagy továbbra is úgy tartják számon, hogy bármilyen formában kötődnének a magyar kultúrához, ami ez esetben tévedés – fűzte hozzá a tárcavezető.

Arra a kérdésre, tervezi-e az Orbán-kormány, hogy a horvátok lépései miatt, amelyek sértik Magyarország energiabiztonsági érdekeit, ellenlépéseket tesz, vagy az Európai Bizottsághoz fordul, azt mondta: a Janaf inkorrekt módon jár el Magyarországgal és a Mollal szemben, többszörösére emelve a tranzitdíjat, ez nem elfogadható. A horvát cég úgy emeli az árat, ahogy éppen kedve tartja. Mérsékeltek az eszközeink, de az Európai Bizottság gyűlöl minket, tehát rendkívül csekély az esélye, hogy segítsen Magyarországnak – vélekedett a miniszter.