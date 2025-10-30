kormányinfó;

2025-10-30 09:09:00 CET

A Hír TV kérdésére Gulyás Gergely közölte, csak ismételni tudja, hogy Magyar Péter tett olyat, ami elfogadhatatlan és tűrhetetlen, a miniszterelnökről kitett egy videót, ahol olyan mondatokat adott a szájába, amit nem mondott. - Ha ez botrány, mit mondhatnánk arra, amit Magyar Péter csinált? - tette fel a kérdést azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt elnöke feljelenti Orbán Balázst egy mesterséges intelligenciával készült videó közzététele miatt. Megjegyezte, ez a viselkedés szerinte bipoláris személyeknél fordul elő. Egy másik kérdésre közölte, 106 választókerületben egyelőre nem sikerült olyan embert találni, aki a Tiszát vállalhatónak tartja.