Nincs program, de azokat, akik valóban antiszemitizmus elől menekülnek, minden esetben befogadjuk

kormányinfó;

2025-10-30 09:11:00 CET

Támogatna-e az Orbán-kormány egy olyan kezdeményezést, amelynek célja, hogy a növekvő európai antiszemitizmus miatt az otthonukat elhagyni kényszerülő zsidó családok ne csak Izraelben, hanem Magyarországon is letelepedhessenek, akár átmenetileg is – tette fel a kérdést a HetiTV. Erre a miniszter azt mondta, ilyen kérés nem érkezett egyelőre, ezért nincs ilyen program, de akik valóban menekültek, azokat minden esetben befogadjuk.

Arra, hogy november elejétől a magánkézben lévő CT- és MRI-vizsgálatok kikerülnek a NEAK finanszírozásából, és hogyan fognak csökkenni a várólisták, kik fognak diagnosztizálni, Gulyás azt felelte: „Sok esetben, akik eddig külső szolgáltatóknál dolgoznak, bejönnek államiba, sok esetben pedig túlórát fizetünk, leginkább a még szakorvosi vizsgával nem rendelkező orvosoknak.” Úgy tudja, minden zökkenőmentesen megy, és ahol várólisták vannak, azokat le fogják dolgozni.