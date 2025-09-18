Hiányzik a karmester a CT- és MR-gépek november elsején záruló államosításából, ez pedig megakaszthatja a betegellátást is

CT;egészségügyi ellátás;államosítás;MRI;

2025-09-18 05:55:00 CEST

Több településen eddig az állammal szerződött magánszolgáltatók fogadták MR vagy CT vizsgálatra a betegeket, de ezek novemberre már nem adnak időpontot, az októberi naptáruk pedig betelt.

Novembertől már csak az állam végezhet közfinanszírozott képalkotó, CT- és MR-vizsgálatokat. A döntést a parlament még 2023 nyarán hozta, akkor még úgy volt, hogy már 2024 novemberétől él az új szabály, de még ideje korán belátta a kormányzat, hogy kevés időt adott magának az államosítás levezénylésére, így azt 2025 novemberére tolták el a rajtot. Ehhez új gépeket is beszereztek és idén nyáron kezdték felvásárolni a magánszolgáltatók eszközeit is.

A folyamat lépéseiről nemcsak a nyilvánosság, de az érintettek is keveset tudnak, és mivel még alkuban vannak az állammal, egyikük sem kívánt névvel nyilatkozni. Kérdéseinkre az derült ki, hogy az előkészületek rendkívül lassan haladnak. Az Átlátszó összefoglalója szerint az Affidea Magyarország Kft.-től már megvásárolt az Országos Kórházi Főigazgatóság 16 gépet. Ezek közül egy a győri Petz Aladár Kórházban, négy a Honvédkórházban, négy a Péterfy Sándor utcai Kórházban és hét a Manninger Jenő Baleseti Központban található. A nagy diagnosztikai gépek mellett ultrahangot, röntgent és mammográfot is átvettek.

Van olyan magánszolgáltató, amelynél még csak a puhatolodzó „érdeklődésig” jutottak a tárgyalások. Ugyanakkor a legtöbb helyen már nem jegyeznek elő beteget novemberre.

A Pozitron Medical Diagnosztika Központban az elmúlt fél évben 3600 közfinanszírozott CT és MR vizsgálatot végeztek. Az ügyvezető Kókay András lapunknak elmondta, hogy ebben a két diagnosztikai vizsgálati típusban öt-hat település lakóinak ők a területileg illetékes ellátói. Ezen felül több kórháznak is besegítenek az onkológiai betegek gyorsabb kivizsgálásában, amit ugyancsak a társadalombiztosítás finanszíroz. Ám novemberre már ők sem adnak senkinek időpontot, mert nem tudják mi lesz. Így azt sem, maradnak-e továbbra is az érintett települések közellátói, vagy más intézményekhez sorolják át az érintett lakosságot.

Más szolgáltatók is azt panaszolták: hiába érdeklődtek az átmeneti szabályokról, nem kapnak választ a kérdéseikre, köztük arra sem, hogy miként jegyezzék elő novemberi időpontokra a betegeket. Sőt, volt olyan magáncég, melynek vezetőjétől érdeklődött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő munkatársa arról, hogy lesz-e CT-vizsgálat november elseje után náluk. A cégvezető erre nem tudott mit mondani, hiszen őt egy törvény kötelezi arra, hogy novembertől hagyja abba a szolgáltatást.

Az átmeneti nehézségek menedzselését ráhagyták a kórházigazgatókra. A kistarcsai kórház lehet, hogy megússza zökkenők nélkül, ott ugyanis már egy ideje egy külön telefonvonalat működtetnek a CT és MR ellátás szervezésére, ahol felveszik a betegek előjegyzését. De van olyan kórház is, ahol, még semmi sem történt, mert még nem ért el az előjegyzés a novemberi dátumig. Van olyan hely is, ahol a magánszolgáltató maga ajánlotta, továbbra is előjegyzi a betegeket és az eredményt átadja akár egy „kockás füzetben”, akár Excelben, csak mondják meg: mikorra és óránként hány vizsgálatot írhatnak be. Választ azonban nem kaptak. „Egyszerűen nem bírunk információhoz jutni” – állították forrásaink.

A piacot jól ismerők is aggódnak: hiába vett egy csomó új gépet az állam, hogy még több helyen tudjanak fogadni beteget, mert mire azokat „beüzemelik” március lesz. Egy MR vagy egy modern CT telepítéséhez speciális épületre van szükség.

Ezért úgy vélték: átmenetileg, de legalábbis márciusig alaposan megnyúlhatnak az előjegyzési idők, azaz még többet kell várniuk a betegeknek. Problémaként jelezték azt is, hogy még az eddigi szolgáltató helyeken is kevés volt a szakember, ha pedig újakat is hoznak létre, nem biztos, hogy oda jut majd belőlük. Arra a kérdésünkre, hogy a magánszolgáltatóknál alkalmazott dolgozók közül mennyien mennek a gépekkel együtt állami szolgálatba, egyik forrásunk azt mondta: ez szeptember végére derülhet ki, hiszen az átlépőknek ekkor kell beadniuk a felmondásukat ahhoz, hogy november elsején az állami szolgáltatónál kezdhessenek. Forrásaink azt is megemlítették, hogy az átlépést nehezíti az egészségügyi szolgálati jogviszony, amit az orvosok nehezen vállalnak.

Lapunk érdeklődött a Belügyminisztériumban (BM) egyebek mellett arról, hogy mi lesz azokon a településeken élőkkel, akik területileg magánszolgáltatóhoz tartoztak? Ők hol kérhetnek novembertől előjegyzést? Válaszuk szerint nincs ok az aggodalomra, mert „az állami átvételt követően a legtöbb esetben a korábbi helyszíneken végzik a vizsgálatokat. A változásokban érintett intézmények – a BM ígérete szerint - helyben tájékoztatják majd a lakosságot a betegútról.” Szerintük „a vizsgálatok elvégzése biztosított.” Hasonló optimizmussal vélekedtek arról is, hogy az államosítás nyomán nem lesz kevesebb vizsgálat és van elég szakdolgozó is.” A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges szakdolgozói állomány helyben rendelkezésre áll. Az intézmények közötti távleletezés technikai feltételei adottak.”

Állítják azt is, hogy nem lesz ellátatlanság, mert minden olyan helyen, ahol a telepítés alatt nincs helyettesítő másik készülék, ott mobil berendezés telepítésével, és szükség esetén betegút-szervezéssel biztosítják a szükséges vizsgálatokat.