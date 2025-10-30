Gulyás Gergely szerint a 13. és a 14. havi nyugdíj nem alkalmas arra, hogy az igazságtalanságokat kiküszöbölje

kormányinfó;

2025-10-30 09:21:00 CET

Mi történne akkor, ha kapna versenyképes ajánlatot az orosz energiahordozók kiváltására Donald Trumptól Washingtonban? – vetette fel az ATV. Gulyás Gergely szerint a probléma az, hogy az amerikai elnök egy üzletember. Magyarországnak azért nem ajánlanak jobb áron kőolajat és földgázt, mert nincs olyan versenyképes alternatíva, amely hasonló áron tudná ide juttatni. Ilyen keretek között senki nem tudott eddig ilyet ajánlani, és kicsi az esélye, hogy Donald Trump tudna ilyet ajánlani. Sajnos pillanatnyilag nincs realitása annak, hogy Magyarország ilyen ajánlatot kapjon – magyarázta a miniszter.

A 14. havi nyugdíj esetleges bevezetéséről, és arról, ha erre sor kerül, beiktatnak-e valamilyen méltányossági-szociális elemet, hogy a létminimum alatt élő, mintegy 100-140 ezer nyugdíjasnak adnak-e magasabb összeget, akár részletekben, Gulyás azt felelte: egyelőre még nem tartunk itt, nincs ilyen döntés. Azon dolgoznak, hogy a jövő évi költségvetésben megteremtsék a 14. havi nyugdíj kereteit, azonban szerinte a 13. és a 14. havi nyugdíj „nem alkalmas arra”, hogy a ilyen „igazságtalanságokat kiküszöbölje”, mert lesz, aki méltánytalannak érzi. Arra, hogy mit rontott el Magyarország, hogy ennyire kiemelkedő nálunk az élelmiszer-infláció, a miniszter azt állította, hogy az árréskorlátozás bevezetése óta eltelt időszakban a legjobbak között vagyunk, az EU-n belül a legjobb harmadba tartozunk.