bűncselekmény;MOL;Orbán Viktor;olajfinomító;tűzeset;Dunai Finomító;

2025-11-03 06:00:00 CET

Olvasom, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomozást indul a Mol Dunai Finomítójának (Dufi) múlt heti tűzesete miatt. Meg hogy a tettes ismeretlen.

Alighanem lennének tippjeim. Először is a gyanú szerintem pontos. A terrortámadásra utaló sejtetéseket alaptalannak tartom. Ellenségeinknek nemigen kell bombára költeniük: ha ez így megy tovább, magától ránkomlik az egész hóbelevanc. Igen, pont ezt hívják gondatlan veszélyeztetésnek. Számomra a felelős személye és foglalkozása is körvonalazódik: O. Viktor, miniszterelnök.

Az okok a NER minden egyes eresztéke, így a Mol esetében is felfejthetők. Az olajcsoportnál kényesen ügyelnek arra, hogy működésük a legszigorúbb közgazdasági elveknek és gyakorlatoknak is megfeleljen. Az első és legfontosabb pont, hogy a vállalkozó profitmaximalizálásra törekszik. Én ezt azért csöppet árnyalnám. Míg a jó vállalkozó fenntartható profitmaximalizálásra törekszik, a felelőtlen kirámolja a kasszát és uzsgyi. Kár tagadni, mindkét törekvés él. Márpedig a Molnál pont akkor indult meg a profiteső, amikor a részvények harmadát az állam és a cég baráti alapítványoknak ajándékozta. Persze tudjuk, ez csak véletlen egybeesés. A profit egy részét kőkemény költségcsökkentési, hatékonyságjavítási, áramvonalasítási programokkal sajtolják ki a cégből. Ha azonban a jól hangzó elvek miatt elmaradnak látszólag nélkülözhető karbantartások, javítások, fejlesztések, akkor a mérnökök lassan az égnek meresztik tekintetüket és azon fohászkodnak, hogy a Szentlélek legalább a nyugdíjazásukig tartsa össze a gondjaikra bízott roncsot. De aztán csak jön egy potty, puff, lotty, reccs, és robban az egész. Ilyen az ipar, ilyen a civilizáció.

Sejtésem szerint egy alapos nyomozásnak nem a portásban kéne megtalálnia a főbűnöst.

Úgyhogy hajrá.