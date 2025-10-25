Pánikra egyelőre semmi ok, csak a tankolás drágulhat a Dunai Finomítóban pusztító tűz után

A százhalombattai tűzeset a kormány és a Mol ígéretei szerint a belföldi üzemanyagellátást nem veszélyezteti, ám előfordulhat, hogy a tankolást drágíthatja. Úgy a helyreállítás, mint a kieső termelés pótlása többletköltségeket okoz a Molnak. Kérdés, ezt az olajcég lenyeli-e. Egy forrásunk szerint nem, illetve legfeljebb részben, így az eset növeli az üzemanyagárakat.