Bőven van készlet – szögezték le a Molnál, amelyik éppen cégekbe szervezi kutatás-termelési, finomítás-nagykereskedelmi és kútüzletágát.
Mérgező gázok nem kerültek a levegőbe.
A Dunai Finomítója környékén élők között szinte senki nem akadt, aki arra gondolt volna, hogy külső beavatkozás – értsd: valamilyen ellenséges hatalom – robbantott volna. Riport tűz után.
A százhalombattai tűzeset a kormány és a Mol ígéretei szerint a belföldi üzemanyagellátást nem veszélyezteti, ám előfordulhat, hogy a tankolást drágíthatja. Úgy a helyreállítás, mint a kieső termelés pótlása többletköltségeket okoz a Molnak. Kérdés, ezt az olajcég lenyeli-e. Egy forrásunk szerint nem, illetve legfeljebb részben, így az eset növeli az üzemanyagárakat.