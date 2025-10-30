Több mint félmilliárdos bírságot szabott ki a hasznaltauto.hu üzemeltetőjére a GVH

GVH;bírság;használtautó;

2025-10-30 11:30:00 CET

A versenyhivatal szerint a piacvezető online platform korábbi, norvég érdekeltségű üzemeltetője visszaélt a gazdasági erőfölényével.

550 millió forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Használtauto.hu Kft.-t, mert a Magyarországon piacvezető online gépjármű hirdetési oldal korábbi üzemeltetője – a külföldi tulajdonú Adevinta Classified Media Hungary Kft. – visszaélt a gazdasági erőfölényével.

A GVH erről szóló közleményében az áll: a cég az üzleti ügyfelei számára több éven keresztül olyan előfizetéses hirdetési csomagot működtetett, ami, exkluzivitást tartalmazó kikötése miatt akadályozta, hogy az üzleti hirdetők versenytárs oldalakon is hirdessenek. Ezzel – hangsúlyozza a versenyhivatal – a norvég érdekeltségű vállalkozás szándékosan visszafogta a versenyt az érintett piacon, ami a magyar fogyasztók, hirdetők számára magasabb árakat eredményezhetett.

A GVH felidézi, 2021 decemberében indított versenyfelügyeleti eljárást a Használtautó.hu weboldalt akkoriban üzemeltető Adevinta Classified Media Hungary Kft.-vel szemben. Ugyanis észlelte, hogy az Adevinta által 2018. április 1-jétől alkalmazott ún. „exkluzív csomag” alkalmas lehet a versenytársak kiszorítására vagy piacra lépésük akadályozására. Az ügyet a nemzeti versenyhatóság kettős (magyar és uniós) jogalapon indította meg.

„A GVH feltárta, hogy az exkluzív csomag bevezetésével az Adevinta egyrészt egy kizárólagossági kikötéssel jogilag is megakadályozta, hogy a kereskedők a versenytárs platformokon párhuzamosan is hirdethessenek, másrészt automatikus és ingyenes áttöltési lehetőséget biztosított egy másik általa üzemeltetett népszerű apróhirdetési platformra (a Jófogás Autó-ra), amivel a több felületre (multi-homingra) igényt tartó ügyfelek igényeit egyedül ki tudta elégíteni. Ezzel az Adevinta csökkentette a versenytárs oldalak piacra lépési lehetőségeit. Az exkluzív csomag bevezetése ugyanis egybeesett több versenytárs oldal indulásával is” – áll a közleményben. A versenyhivatal szerint a cég üzleti magatartása alkalmas volt a versenytársak kiszorítására, a versenyen alapuló piaci folyamatok kibontakozására, illetve szándékosan gyengítette a potenciális belépők azon képességét, hogy versenykényszert gyakoroljanak az erőfölényben lévő vállalkozásra. A közlemény alapján a norvég érdekeltségű cég nemcsak a magyar, hanem az európai uniós versenyjogi előírásokat is megsértette.

A GVH Versenytanácsa az 550 millió forint bírságot az Adevinta jogutódjára, a hasznaltauto.hu oldalt 2023 őszétől üzemeltető Használtautó.hu Kft.-re szabta ki. A közlemény szerint

a bírság mértékét indokolja, hogy a feltárt jogsértés hosszú időn keresztül – több éven át – zajlott, az üzemeltető cégnek pedig jelentős árbevétele volt az érintett időszakban.