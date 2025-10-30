A CÖF azt állítja, nincs felhatalmazása arra, hogy elárulja a Békemenet költségeit

költségek;békemenet;CÖF;

2025-10-30 15:33:00 CET

Miért is lenne.

Beszédes választ adott a Magyar Hang kérdésére a Civil Összefogás Fórum (CÖF), amikor a lap az október 23-i Békemenet költségei felől érdeklődött. A megkeresésben kitértek a buszoztatás, a rendezvénytechnika, a látványelemek - így például a molinók, transzparensek, zászlók árára - és a résztvevőknek adott ajándékokra, csomagokra. Arra is kíváncsiak voltak, hogy a fideszes álcivil szervezet mekkora állami támogatást használt fel a rendezvény megszervezéséhez, továbbá, hogy a költségek, koordinációs-logisztikai feladatok mekkora részét vállalta magára a kormány annak fényében, hogy a Békemenet felvonulói a Kossuth térre vonultak Orbán Viktor ünnepi beszédére.

Minderre a CÖF-nek a következő válaszra futotta: „A Békemenet finanszírozása kapcsán állami vagy költségvetési pénzeket nem használtunk. Egyéb kérdései vonatkozásában nem vagyunk illetékesek és felhatalmazottak”.

Mivel a válasz azt jelenti, hogy a CÖF nem felel a saját neve alatt megszervezett felvonulás költségvetéséért és valamely felsőbb személy vagy szervezet engedélye nélkül nem is beszélhet annak költségeiről, adódott a Magyar Hang újabb kérdése, hogy ki a valódi illetékes, illetve ki adhat nyilatkozati engedélyt egy elvileg civil szervezet vezetőségének. Erre a CÖF a következő választ küldte: „A Békemenet szervezőjének kiléte nem vitás. A kért adatokra a válaszunkat közöltük. Egyéb értelmezések, mint mindig, az Önök szuverén joga”.

A CÖF-CÖKA pénzügyi háttere egyébként teljesen átláthatatlan, tavalyi éves beszámolójukban például 1,2 milliárd forintnyi támogatást tüntettek fel, miközben nem közölték, hogy ezek a források ki(k)től származnak, illetve mekkora adományt küldtek a jelentősebb támogatóik. Pedig ha csak a múlt heti Békemenetet nézzük, nem kis költségről van szó: a Magyar Hang munkatársa például 87 nagy és 47 kisbuszt számolt össze, amelyekkel a békemenetelőket felhozták Budapestre. Emellett a nem megerősített hírek szerint a napi ellátás mellett vásárlási utalványt, ebédet is kaptak a részvétel fejében a jelentős részben nyugdíjas résztvevők. Mindezzel együtt egy nagyjából 80-90 ezer fős tömeget sikerült mozgósítaniuk, ami független becslések szerint így is messze elmarad a Tisza Párt Nemzeti Menetén vonulók számához képest. Úgy tudni, az ellenzéki meneten közel kétszer annyian vehettek részt, buszoztatás és egyéb juttatások nélkül is.

A Békemenet, illetve a Nemzeti Menet költségeit illetően sem az Orbán-kormány, sem a Tisza Párt nem válaszolt a Magyar Hang megkeresésére lapszemlénk írásáig.