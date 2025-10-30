Orbán Balázs egy közel nyolc éves felvétellel riogat a Tisza Párt állítólagos nyugdíjterveiről

nyugdíjrendszer;kormánypropaganda;Orbán Balázs;Simonovits András;

2025-10-30 17:28:00 CET

Egy olyan szakértő mondatait kiragadva, aki amúgy nem is a Tisza Párt szakértője.

Döbbenet! A Tisza nyugdíjszakértője nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar! - riogatott a valósággal nem sok ponton egyező videóbejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs egy apokaliptikus aláfestőzenével ellátott, fekete-fehéresített, összevágott videófelvételt közölt Simonovits András nyugdíjszakértőről, aki a kiragadott részletben épp az ATV műsorvezetőjének, Krug Emíliának magyaráz arról, hogy a nyugdíjrendszer problémáit bevándorlók behívásával kellene megoldani, például Szíriából és Ukrajnából. A miniszterelnök politikai igazgatója Simonovits Andrást mint a Tisza Párt nyugdíjszakértőjét mutatta be.

Az egészben mindössze két, igen nagy baki van:

Orbán Balázs egy olyan ATV-s interjúból ragadott ki részletet, ami 2017. december elsején készült. Mint ismert, a Tisza Párt - legalábbis a politikai tényezővé váló, Magyar Péter által vezetett formájában - ekkor még csak gondolat szintjén sem létezett sehol.

Simonovits András épp egy hete, lapunknak nyilatkozva cáfolta, hogy a Tisza Párt szakértője lenne, közte és az ellenzéki párt között semmiféle hivatalos kapcsolat nincs.

Az ismert közgazdász mostanában a kormányzati kommunikáció kereszttüzébe került, hamisan azt állítják róla, hogy a Tisza Párt szakértőjeként a nyugdíjak megadóztatását javasolta. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatairól közölte, hogy azokat összevágták, egy hamis látszatot keltve vele. Mint fogalmazott, „a fényképem előtt hazudoznak a fideszesek a Tisza állítólagos nyugdíjterveiről”.

A Fidesz kampányfőnökeként is tevékenykedő Orbán Balázs egyébként mostanában egyre inkább igyekszik elszakadni a valóságtól, a minap például egy olyan, mesterséges intelligenciával gyártott videót tett közé Magyar Péterről, amelyben a Tisza Párt elnökének szájába adnak a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban olyan mondatokat, amelyeket sosem mondott. A történtek miatt Magyar Péter közölte, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen becsületsértés miatt.

Simonovits András eredeti, 2017-es ATV-s interjúját itt tekintheti meg:

A Népszava Törésvonal című műsorának adott, egy hete megjelent interjúja pedig itt nézhető vissza.