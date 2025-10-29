Magyar Péter feljelenti Orbán Balázst

feljelentés;mesterséges intelligencia;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-10-29 13:30:00 CET

A mesterséges intelligenciával hamisított videó miatt.

„A mai napon feljelentést teszek a Fidesz kampányfőnöke, az ország leggyávább embere, Orbán Balázs ellen, a rólam mesterséges intelligenciával hamisított videófelvétele miatt” – közölte Magyar Péter szerda délelőtt a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke bejegyzésében hangsúlyozta, Orbán Balázs „megvalósította a Btk. 226/A. § (1) bekezdés szerinti becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése vétségét, illetve a Btk. 226/B. § (2) bekezdésbe ütköző, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala bűntettét”.

Kedden a Magyar Hang hívta fel a figyelmet arra, hogy Orbán Balázs egy olyan, mesterséges intelligencia segítségével gyártott videót tett közé, melyben Magyar Péter szájába adnak a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban olyan mondatokat, amelyeket sosem mondott.