béremelés;szociális szféra;

2025-10-30 19:12:00 CET

Gulyás Gergely a kormányszóvivői tájékoztatón közölte: a szociális ágazatban január elsejével 15 százalékos béremelést hajtanak végre.

Örömre egyelőre nincs ok, homályosak, nem egyértelműek a szociális szférát érintő változtatások, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentése egyáltalán nem konkrét. Többek között így értékelte a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete elnöke a kormány bejelentett döntéseit.

Gulyás Gergely a kormányszóvivői tájékoztatón közölte: a szociális ágazatban január elsejével 15 százalékos béremelést hajtanak végre, a nevelőszülőkre fordított forrásokat pedig januártól megduplázzák. Növelik a gyermekvédelmi gyámok számát úgy, hogy egy gyámra legfeljebb 30 gyermek juthat. A gyermekvédelmi gyámok illetményének növelésére a BM külön javaslatot tesz. Az állami foglalkoztatásban legalább két évre lehetővé teszik a munkavégzést azoknak, akik gyermekvédelmi ellátásban töltik be a 18. évüket, és más munkát nem találnak. Ezt nem a közmunka-program keretében, hanem más állami munkahelyen biztosítják – tette hozzá a miniszter.

Meleg Sándor ezzel összefüggésben megjegyezte: a hétfői Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumon, és a vele párhuzamosan futó parlamenti vitában sem hangzott el semmi a béremelésről. Pedig, ha a szakmát is megkérdezték volna, jelezték volna, hogy a 15 százalék kevés. Ez átlagosan havi bruttó 46-, illetve 98 ezer forintot jelent, ami soknak tűnik, de nem az. Az emelés mértéke egyébként nagy valószínűséggel már magába foglalja a minimálbér- és bérminimum növekedését is. Ha a bérfejlesztéssel kapcsolatban a kormány egyeztetett volna a szakmával, biztos, hogy az egyik javaslat az lett volna, hogy a diplomások a relatív bérhátrányával kezdjen valamit. Most egy egységes, a szakképzetlen dolgozótól az egyetemi tanárig, a doktori végzettséggel rendelkező nyugdíjban menő kollégáig mindenki 15 százalékot kap majd. Az utolsó, hasonló módszer szerint végrehajtott emelés 2022-ben volt, és azóta a minimálbér és a bérminimum tovább emelkedett, a diplomásoknak meg nem jutott szinte semmi. Így alakult ki az a helyzet, hogy aki most a bértábla alján van, 2022 óta 60 százalékkal keres többet, egy egyetemi végzettségű, 40 éve a pályán tartózkodó kolléga meg csak 31 százalékkal.

A szociális szférában, benne a gyermekvédelemben mennyiségi és minőségi szakemberhiányról beszélünk - mondta, és a mostani bejelentéstől sem várható érdemi változás, ennek az emelésnek nem lesz visszatartó ereje. Különösen akkor, ha megnézzük a társszakmákat: egy pályakezdő pedagógus bruttó 653 ezer forintot keres, egy egyetemi végzettségű szociális munkásnak ehhez 33 évet kell dolgoznia.

Meleg Sándor a többi bejelentéssel kapcsolatban is szkeptikus. Az, hogy a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat megduplázzák, nem azt jelenti, hogy a nevelőszülők kapnak több pénzt, hanem a hálózatokhoz, azok működtetésére fordíthatnak nagyobb összeget. (A nevelőszülői hálózat 98 százaléka az egyház kezében van – a szerk.)

Egy gyermekvédelmi gyám pedig azt mondta lapunk megkeresésére: „egészen abszurd hogy a kormány újdonságként akarja előadni azt, hogy emelik a gyámok számát, és hogy egy gyámra legfeljebb 30 gyerek jut majd. Könyörgöm, eddig is ez volt a törvényben.” Kíváncsian várom azt is – mondta, hogy milyen állami munkahelyeken alkalmazzák majd a jellemzően alacsony iskolai- gyakran 8 általánost sem elvégző, nagykorúként az állami ellátásból kikerülő fiatalokat.