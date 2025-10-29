Méltatlannak, katasztrofálisnak minősítették a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ülését a résztvevők. A kormányoldal a bérekről, az ágazatnak ígért 17 milliárd forint sorsáról sem tudott érdemi információval szolgálni.
Az állami források politikai alapon történő elosztása rendszerszintű kirekesztést és stigmatizációt eredményez, különösen a szegények és sérülékeny csoportok esetében - a többi között erről adott ki összefoglalót a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, amely felmérést végzett tagjai körében.
A béremelés érdekében erősíti a nyomást a kabineten a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete.
A gondozást nem lehet rátolni a családra vagy egy családtagra, mert az hatalmas hátrányokat okoz – mondja Meleg Sándor. A Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke szerint a munkaalapúnak szánt magyar társadalom a szankciókra épül.
Évről-évre 100 ezren dolgoznak az ágazatban, nem csökken a számuk – áll egy KSH-közlésben, csakhogy a szakma szerint trükköznek az adatokkal.
Megkésett megelőzés, egyre több mentális betegséggel küzdő kliens, korlátozott hatáskör – 160 szociális munkással készített interjú alapján térképezték fel az ágazati gondokat.
Pintér Sándor belügyminiszterhez fordultak az érdekvédők.
A szociális dolgozóknak csak 4 százaléka kapott százszázalékos táppénzt, ha megfertőződött a munkahelyén.
Egy 486 napos eljárás végén a Kúria jóváhagyta a szociális ágazatot képviselő szakszervezetek listáját a munkabeszüntetés alatt is kötelező szolgáltatásokról, csak közben elmúlt az utolsó időpont is, amikor sztrájkolhattak volna.
Az Emmiben azon dolgoznak, hogy a szociális ágazatban dolgozók is megkapják az egészségügyiseknek megígért félmilliós pluszjuttatást.
Óriási felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban az, hogy a frontvonalban dolgozók közül nem mindenkinek jár a félmillió forintos covid-juttatás.
A kormány becsapta a dolgozókat, egyetlen márciusi ígéretét sem teljesítette, ezért munkabeszüntetést készít elő két szakszervezet.
Az OECD-országok között 2007 és 2015 között a magyar kormány csökkentette a legdrasztikusabban a szociális ráfordítások arányát. Aligha lesz a családok éve 2018.
Az LMP szerint kiderült, hogy a választások előtt már nem lesz szociális béremelés és életpálya.
Munkaszüneti nap lesz a szociális dolgozók novemberi ünnepe, de szakszervezetük nem örülhet felhőtlenül kérése teljesítésének. A kormány ugyanis cserébe eltörli a sokkal több munkavállalót érintő köztisztviselői szabadnapot. A magasan képzett szociális dolgozók közt sokan nem kapnak majd béremelést, bár a kormány átlagosan 30 százalékkal több fizetést ígér nekik januártól. A szakszervezet nem vonja vissza decemberi sztrájkfelhívását, bár az ágazat régóta működő sztrájkbizottsága szerint nem törvényes a mostani munkabeszüntetés meghirdetése.
Akár jogszabályi változások is elképzelhetőek, hogy ágazati kollektív szerződéseket lehessen kötni a közszférában, így a szociális és egészségügyi területen. Ennek reményében ülnek szerdán tárgyalóasztalhoz a szociális államtitkárság kezdeményezésére megalakuló Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumra meghívott szakszervezetek.
Az alacsony bérek miatt nincs utánpótlás magasan képzett szociális szakemberekből, a terület elnőiesedett és most már az átalakítás miatti félelem is bénítja a munkát. A családsegítő és gyermekvédelmi hálózat összevonásának örülnek, de helyi szinten elbocsátásoktól tartanak a területen dolgozók, a kisvárosokban nem is alaptalanul.
Nem tartható fenn tovább az az állapot, hogy a főiskolai, egyetemi szakképesítéssel rendelkező szociális munkások annyit keressenek, mint egy szakács vagy karbantartó - világosodott meg Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, aki az M1 reggeli műsorában jelentette be: a tavalyi bérpótlék után idén bérkiegészítést kapnak a szociális szférában dolgozók.
Borzasztó életkörülmények mellett dolgoznak, nem véletlenül elégedetlenek az elmúlt öt év kormányzati teljesítményével a szociális ágazat dolgozói - így értékelt az ágazati sztrájkbizottság ügyvivője a pénteki többezres budapesti demonstráción. A miniszterelnöknek címzett petícióban már idén béremelést, jövő januártól pedig kiszámítható életpályát követeltek a felvonulók.
Júliustól bérkiegészítést kapnak a szociális szférában dolgozó szakemberek a jelenlegi bérpótlékon felül - jelentette be az emberi erőforrások minisztere egy pénteki budapesti rendezvényen. Czibere: átlagosan havonta bruttó 16 ezer forint bérkiegészítésre számíthatnak.
Nyílt hadüzenetnek tekinti a szociális ágazat Lázár János kormányülés után tett csütörtöki kijelentését, hogy a hónapok óta tartó hitegetés ellenére nem kapnak júliustól béremelést és csúszik az életpálya-modell bevezetése is. A reménytelenség utcára viszi ennek az ágazatnak a dolgozóit is május 29-én.
Állj ki magadért! - terjed a "szociális selfie" a közösségi portálon. Az akció lényege, hogy korábban az érintett gyakran pironkodott, ha szóba került a fizetése hiszen az összeg azt jelezheti: öreg, te ennyit érsz a társadalomnak. Vagy, ha "nagyságokat" idézhetünk, annyit érsz, amennyid van, és hát akkor nincs más hátra, mint elbujdokolni. Most azonban fordult a kocka.
Az útdíjrendszer kiterjesztésével nem csak a személyautóval közlekedők életét nehezítette meg a korrupt kormány. A D1-es kategóriába tartozó járművekre kivetett pluszadó elsősorban a nagycsaládosok és a fogyatékossággal élők számára jelent brutális érvágást, de a szociális szférában tevékenykedő támogató szolgálatokat is lehetetlen helyzetbe hozta - olvasható az MSZP közleményében.
Hat éve nem emelkedett érdemben a szociális szféra dolgozóinak bére - besokaltak, utcára vonultak.