Ez katasztrófa volt, az Orbán-kormány diktátorként viselkedik szociális és gyermekvédelmi érdekegyeztetés közben is

2025-10-29 05:50:00 CET

Méltatlannak, katasztrofálisnak minősítették a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ülését a résztvevők. A kormányoldal a bérekről, az ágazatnak ígért 17 milliárd forint sorsáról sem tudott érdemi információval szolgálni.

Katasztrófa volt - így jellemezte a hétfői Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ülését a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete elnöke. Meleg Sándor lapunknak azt mondta: a másfél órás ülésből egy óra azzal telt el, hogy a kormányoldalt képviselő Zsilinszky László helyettes államtitkárból mindenki a maga vérmérséklete szerint valami konkrétumot próbált kiszedni.

Elsősorban a bérrendezésre lettek volna kíváncsiak a munkáltatók és a munkavállalók, de az általánosságokon kívül semmit nem mondott a kormány képviselője. Meleg Sándor elmondta, hogy a munkavállalói oldal az elmúlt két évben több, kidolgozott bérfejlesztési javaslatot nyújtott be, idén az államtitkárság több szervezettel ült le beszélgetni bérügyben.

Ezekre azonban semmilyen érdemi válasz nem született. Most sem tudott a kormányzati oldal egyetlen értelmezhető bérfejlesztési javaslatról sem beszámolni, a helyettes államtitkár csak annyit közölt, hogy majd ha lesznek döntések, akkor azt elmondja. Áttörő jelentőségű emelést, meg tíz és húsz százalékos növekedést emlegetett, de, hogy ez mihez képest lesz, mikor, hogyan és milyen forrásból, esetleg a minimálbér emelésen kívül lehet rá számítani, vagy azzal együtt értendő, a helyettes államtitkár nem tudott válaszolni. Megjegyezte: az Országgyűlés június 17-én fogadta el a jövő évi költségvetésről szóló törvényt, a kormány szerint tartalmazza a bérfejlesztés forrásokat is, bár ezeket rajtuk kívül senki sem találja – mondta. Október végén sem tudni semmit a 2026. évi minimálbérről, a bérminimumról, illetve az ágazati bérhelyzettel kapcsolatos elképzelésekről.

Meleg Sándor megjegyezte: annak ellenére nincs konkrét terv, hogy elsősorban a fogyatékos ellátást képviselő fenntartók elmondták, az ágazatban már katasztrófahelyzet van. Az ellátórendszer működéséhez szükséges szakmai tudás birtokában lévő, diplomás szociális munkások, pedagógusok, gyógypedagógusok menekülnek, mert már bárhol máshol sokkal magasabb bérért dolgozhatnak. Egyszerűen nincs már, aki a szakmát képviselje. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adata szerint a szociális ágazatban dolgozók bére jelenősen elmarad az országos 683 382 forint nemzetgazdasági átlagtól, annak mindössze a 77 százaléka, bruttó 526 043 forint.

Szó volt arról a 17 milliárd forintról is, amit a kormány ígérete szerint az állami szociális intézmények kapnak meg még az idén. Meleg Sándor szerint hiába van október legvége, mindig nem tudni, hogy ezt a pénzt mikor és mire akarja fordítani az Orbán-kormány.

Annyi kiderült, hogy hétmilliárd étkezésre, meg dologi beszerzésre költhető, de azt nem tudni, hogy mikor. A további 10 milliárd sorsa rejtély, talán bérre, infrastruktúrára fordítható. A kormányzati oldal csak azt tudta megígérni, ha meglesz a forrásokról szóló kormánydöntés, akkor újra összehívja a SzÁF ülést. Vagyis az érdekvédelmi-érdekképviseleti szerveket majd utólag tájékoztatnak arról, amiről a szakma felett, és a szakma nélkül döntöttek el – mondta. Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége társelnöke videóüzenetben azt mondta: méltatlan volt az ülés az érdekegyeztetésre, a kormány diktatórikus eszközökkel kormányoz.