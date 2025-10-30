Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj

Orbán Viktor;bejelentés;14. havi nyugdíj;

2025-10-30 20:30:00 CET

Hogy mikor, az nem derült ki, miként az sem, hogy miből gazdálkodná ki a költségvetés.

Újabb, választások előtti osztogatási- és ígéretsorral jelentkezett Orbán Viktor a Facebookon, a közzétett videóbejegyzésben egyebek közt megígérte, hogy lesz 14. havi nyugdíj, igaz, arra nem tért ki, hogy miből lesz rá pénz és mikor.

A miniszterelnök elmondta, sok „fontos és jó döntést” hoztak a tegnapi kormányülésen, például döntöttek a kormányhivatali dolgozók 15 százalékos béremeléséről. A nevelőszülőknek járó pénzt megduplázzák, az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítására akciótervet raktak össze, az árréstopot pedig meghosszabbítják és kiterjesztették 14 új élelmiszerre - sorolta Orbán.

A 14. havi nyugdíjról hosszan tartó vita volt, de eldöntötték, hogy lesz, ennek a bevezetési rendjét dolgoznak most - fejtette ki a kormányfő, azaz egyelőre nem tudták meghatározni, hogy miből lesz pénz rá és mikortól.