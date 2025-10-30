Lázár János: A Strabag átbaszta az Orbán-kormányt

Lázár János;Strabag;M30;

Holnapig kellett volna kijavítaniuk a megsüllyedt M30-ast, de a jelek szerint csúsznak vele.

Átbasztak minket! - jelentette be Lázár János a Facebookon.

A közzétett videófelvételen az építési és közlekedési miniszter egy kicsit bővebben is kifejti, hogy pontosan mi is történt. Eszerint a megsüllyedt M30-as autópálya a korábbi tervekkel ellentétben holnap sem lesz átadva a forgalomnak. „Úgy mondom, ahogy felénk szokták, a Strabag átbaszott bennünket” - jelentette ki élő szóval is a tárcavezető. Mint mondta, az osztrák cég ezzel a Borsod megyeiket bünteti, mivel Szikszó és Miskolc között a vállalat hibájából megsüllyedt M30-as autópálya 10 hónap alatt történő helyreállítását ígérte. „Mi naivak voltunk, elhittük, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom, a tárcám és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt” - magyarázta Lázár.

A miniszter szerint a Strabag bünteti a magyar polgárokat és szórakozik a kormánnyal. „Megmutatja, hogy milyen erős egy igazi gyarmatosító” - fogalmazott, hangsúlyozta azonban, hogy az előállt hibát a Strabagnak kell kijavítania, nem fog a kabinet több pénzt fizetni érte. Ezzel szemben Lázár szerint az osztrák cég a magyar adófizetőkkel akarja kifizettetni azt a hibát, amit ők követtek el. Ezt a kormány természetesen nem fogja engedni - hangsúlyozta.

A tárcavezető közölte, nem teszi jól a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal, de az érintett lakóktól a kabinet elnézést kér. Dolgoznak az ügyön éjjel-nappal - hangsúlyozta.