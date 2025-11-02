Heti abszurd: Algoritmikus sportgimnasztika

politika;Magyarország;jogállamiság;Heti abszurd;

2025-11-02 07:45:00 CET

Magyarország Európában az utolsó helyen áll a jogállamiság tekintetében a World Justice Report kedden megjelent felmérése szerint. Csakhogy az USA-ban és az Oroszországban (Trump és Putyin versengve hanyatló elmeállapotával szinkronban) jóval nagyobb visszaesést regisztráltak, és még az uniós államok kétharmada is rosszabbul teljesített 2024-hez képest, a többi közt az átlátható kormányzás, az igazságszolgáltatás függetlensége, illetve a jogalkotás hatékonysága terén.

Orbán Viktor kormánya a lehetséges 1-ből 0,5-ös pontszámot ért el, erős hat helyet rontva a tavalyi eredményén, de hát mit nekünk számok, mit nekünk jogállamiság, mert ez a páratlan államférfiú egész egyszerűen nem képes hibázni.

Mi több, már a pápa is az ő békecsapatában focizik spirituális középpályásként, így még a felsőbb felhatalmazást is behúzhatja a béketerveihez.

Pataky Attilának tulajdonítják a tisztán látó jóslatot (amit azóta a Magyar Ufóváró Társaság is megerősített), hogy őt a plejádiak küldték, Krisztus második eljöveteleként, akárcsak Lady Dianát, már ezért is nagyon óvatosnak kell lennie.

Ő mindent megtett a bolygónk megmentése érdekében, még a 3I/Atlas csillagközi objektummal is kapcsolatba lépett a nagy hadron-

ütköztetőt használva portálként, mert oda is vannak kapcsolatai. Ám sajnos végül bizonytalan időre mégiscsak elhalasztódott a nagy budapesti Trumputyin-találkozó, mert ennyivel is közelebb jött a béke – és mert Vlagyimir nem szívesen mozdul ki a bunkeréből, ahogy Donald is utálja a jetlaget. Az azonban csakis a kormányfőn és személyes karizmáján, nem is a CBA szponzorálta vásárlási utalványokon és sok falubuszoztatáson múlott, hogy kétszer annyian voltak az október 23-i békemeneten, mint a nemzetin. Bosszantó, hogy folyton csak a számháborúzás megy, és sorra kerülnek elő a széthamisított képek arról, hogy valójában épp fordítva volt. Mintha már nem is lehetne hinni sem az M1-nek, sem Orbán Viktor Facebook-oldalának. Például amikor arról rántják le a leplet, hogy a Tisza a nyugdíjak megadóztatására, fokozatos csökkentésére, hovatovább megszüntetésére készül, és hiába mondják el százszor, még meg is kell konzultálni az emberekkel, hogy ezt aztán végképp nem akarhatják. Valósággal beléjük kell sulykolni a válaszokat, hiszen annyi egymásnak ellentmondó hír kering erről.

Legjobb, ha mindenki csak a hivatalos forrásoknak hisz, és nem a saját szemének vagy a belső iránytűjének, vagy a lépének meg a gyomormeridiánja kettes pontjának.

Én személyesen azért is szeretem a TikTokot, mert ott mindig találok olyan spirituális tanító táltos-piócásembereket, akik érthetően elmagyarázzák, hogy a földönkívüliek csakis értünk, magyarokért jönnek, Orbán Viktornak, már a hopi jóslatokban kijelölt vezetőnknek hála. Ez lesz a valódi szétválasztódás, és aztán mind mehetünk haza a Szíriuszra erről a fránya békétlen bolygóról, ami egyre jobban hasonlít a Hülyék paradicsoma című 2006-os sci-fi-vígjátékra (magyar hangja: Nagy Feró).

Szegény Pócs János, igyekszik ő, de még nem konyít a mesterséges intelligenciájú lejárató kampányokhoz úgy, mint Orbán Balázs, ezért ő egy papírarcú Magyar Péter-figurával beszélgetett a minap megosztott videójában, hogy az ne másolja mindenben Orbán Viktort, mert így csak örök második lehet, mint amikor „politikusfeleség” volt. Itt volt egy könnyeden bejátszott alánevetés is, de hát ennyire kivételes humora van a képviselőnek, aki a Tiszára ment le ellenőrizni a dunai árvízhelyzetet, majd ebből is bravúrosan kivágta magát.

Orbán Balázsra visszatérve, valami egészen döbbenetes, hogy a Tisza Párt elnöke feljelentéssel fenyegette meg a politikai igazgatót, aki a nyugdíjcsökkentéses videójában száz százalékban valós idézeteket használt fel, csak egyiket se Magyar Pétertől, és a sorrenden meg a hangsúlyokon alakított kissé, de csakis a közérthetőség érdekében, amúgy minden szó pontosan így igaz, a napnál is világosabb! A kormánypárti politikus saját oldalán azt is hangsúlyozta, „Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut. Amíg az algoritmus őt fényezte vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik.”

Csak épp a bíróság nem a mesterséges intelligenciát fogja rágalmazásért felelősségre vonni (ha fogja), hanem azt a nagyon is emberi unintelligenciát, aki működtette.

De ide a rozsdás bökőt, hogy ezt passzolják, mert kampány van, és ilyenkor mindent és bármit is ér egymás ellen forgatni, és még a választás is eldőlhet, mire itt valaki utólag igazságot szolgáltat. És miközben a mesterséges intelligencia egyre okosabb, és egyre nehezebb felismerni (sokan félthetik most is a tortájukat, amikor otthon éppen születésnapot ünnepelnek), mintha a humánerőforrás egyre debilebbé, egyre infantilisabbá válna.

A Visszhang szerkesztősége szerint kellene egy írni egy emlékeztetőt áprilisra, hogyan kell járni és levegőt venni, különben végünk van – ha nem jutunk el szavazni.