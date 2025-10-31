KSH: szeptemberben megint kevesebb gyermek született

KSH;demográfia;halálozás;népességfogyás;születésszám;

Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,3 százalékkal csökkent.

Az előzetes adatok szerint 2025 szeptemberében 6172 gyermek született és 8758 ember halt meg; az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,3, a halálozásoké 12 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 17 százalékkal emelkedett - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.

A közlemény szerint szeptemberben 6172 gyermek született, 8,3 százalékkal, 559-cel kevesebb, mint 2024 szeptemberében, 8758-an haltak meg, 12 százalékkal, 1230-cal kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024 szeptemberi 3257-tel szemben 2586 fő volt.

Ebben az időszakban 6313 pár kötött házasságot, 17 százalékkal, 899-cel több mint egy évvel korábban.

Úgy folytatták, hogy

január-szeptemberben 54 305 gyermek jött világra, 6,8 százalékkal, 3964-gyel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában,

ezen belül januárban 4,2, február-márciusban 8,6, április-májusban 12, június-júliusban 1,7, augusztus-szeptemberben pedig 6,8 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma mint 2024 azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,32, egy évvel korábban 1,39 volt - tették hozzá.

Január-szeptemberben 92 210-en haltak meg, 1,9 százalékkal, 1775-tel kevesebben az egy évvel korábbinál, januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,3, április-júniusban 1,2 százalékkal többen, míg július-szeptemberben 13 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 37 905 fő volt, 6,1 százalékkal több az előző évi 35 716 fős értéknél - írták.

Ebben az időszakban 37 288 pár kötött házasságot, 2,4 százalékkal, 906-tal kevesebb az egy évvel korábbinál, január-februárban 9,8, március-áprilisban 3,9, június-augusztusban 7,8 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4, szeptemberben 17 százalékkal több házasságkötés történt mint 2024 azonos hónapjaiban.

Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 12,9 halálozás jutott január-szeptemberben. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január-szeptemberében - közölték.

Hozzátették, hogy a természetes fogyás 0,3 ezrelékponttal 5,3 ezrelékre nőtt, ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,6 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál.

A házasságkötési arányszám 5,2 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Közölték azt is,

hogy a születések száma az összes régióban mérséklődött az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten és Nyugat-Dunántúlon történt.

A halálozások száma Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb csökkenés Pest régióban, Dél- és Észak-Alföldön következett be.

A természetes fogyás mértéke Pest régió és Dél-Alföld kivételével minden régióban emelkedett, az országosnál nagyobb mértékű volt a növekedés a fővárosban, Észak-Magyarországon, Nyugat- és Közép-Dunántúlon.

A házasságkötések száma a régiók felében nőtt, a másik felében mérséklődött, a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Alföldön történt, míg a legnagyobb mérséklődés Budapesten.

Az adatok szerint

2024. október és 2025. szeptember között 73 547 gyermek született, 6,6 százalékkal, 5201-gyel kevesebb a megelőző 12 havinál.

125 695-en haltak meg, 2,1 százalékkal, 2696-tal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban. 45 655 pár kötött házasságot, 5,3 százalékkal, 2571-gyel kevesebb a megelőző 12 havinál - közölte a KSH.