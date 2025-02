Nő a születésszám, de kevés a tisztes nyugdíjas korhoz

A KSH nemrég nyilvánosságra hozott adatai szerint hazánk népessége nő: az év első négy hónapjában 2,9 százalékkal több gyerek született, mint egy évvel ezelőtt, és 3,7 százalékkal kevesebben haltak meg, mint tavaly az év azonos időszakában. Az azonban továbbra is egyértelmű, hogy Magyarországon, ahogy Európa többi államában is, öregszik a népesség. A várakozások szerint 2050-re 6 eltartott jut majd 4 aktív keresőre. Ez a tendencia pedig komoly változásokat fog okozni a nyugdíjrendszerben is, hiszen a kevesebb foglalkoztatott nem lesz képes eltartani a nyugdíjasokat.