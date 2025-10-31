Mégis nyomoznak a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványnál

nyomozás;Pintér Sándor;hűtlen kezelés gyanúja;Hadházy Ákos;számviteli fegyelem;Kásler Miklós;Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány;

Az ügyészség felülbírálta a korábbi elutasítást és nyomozást rendelt el a számviteli fegyelem megsértésének gyanúja miatt.

Kis fordulat: mégis nyomoznak a "Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány" elherdált milliárdjai ügyében - írja közösségi oldalán Hadházy Ákos.

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a Kásler Miklós-féle Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány az orosz milliárdos, Timur Rahimkulov cégétől vette 765 millióért a budai luxusvilláját. Felújításra 380 millió ment el.

A független országgyűlési képviselő felidézi, miután a számvevőszéki vizsgálat súlyos megállapításokat tett a 100 százalékban adófizetői pénzből eltartott alapítványról, kikérte a villa szerződéseit és a felújítás részleteit. Ebből pedig kiderült, hogy a Buda egyik legdrágább részén fekvő épületet a „Gorod Pro Kft”-től vették, aminek a tulajdonosa a Magyarországon élő orosz milliárdos, Timur Rahimkulov, 380 millióért felújították, ennek során 700 négyzetméteren kicserélték a külső és belső burkolatokat, a mélyföldszintre 50 fős konferencia termet tettek plusz irodával és „szabályosan járható lépcsőt” építettek be, a felújítás közbeszerzési tanácsadójának is kifizettek 31 milliót, míg a felújítás tervezése 24 millióba fájt.

A független országgyűlési képviselő kérdését a főügyész feljelentésnek értékelte, a NAV-nak adta elbírálásra. Azonban az megtagadta a nyomozást a számviteli fegyelem megsértése gyanújával, ám a hűtlen kezelés lehetőségének elbírálásra megküldte az ügyet a rendőrségnek is - teszi hozzá Hadházy.

A levelükből az is kiderült, hogy közben a rendőrség is nyomoz hűtlen kezelés gyanúja miatt - zárja bejegyzését Hadházy Ákos.