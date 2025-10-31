Szalay-Bobrovniczky Kristóf tárcájának el kell árulnia, hogy mennyiért adta át Szerbiának a magyar hadsereg harcjárműveit

Honvédelmi Minisztérium;Transparency International Magyarország;Hadházy Ákos;

2025-10-31 11:41:00 CET

A Honvédelmi Minisztérium korábban azt állította, hogy fogalma sincs róla.

Pert nyert Hadházy Ákos és a Transparency International Magyarország a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium ellen a Szerbiának átadott magyar harcjárművek ügyében - derül ki a civil szervezet Facebookon közzétett közleményéből.

„Magyarország 2024 januárja óta több tucat páncélozott harcjárművet adott át Szerbiának, azonban hogy pontosan mennyit, és pénzbeli ellenszolgáltatás fejében tette-e vagy ingyenesen, nem tudni. Eddig, hiszen az alperes Honvédelmi Minisztériumnak a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete értelmében ki kell adnia a vonatkozó adatokat” - olvasható a Transparency közleményében.

A szervezet felidézi, hogy az elmúlt másfél évben több verzióban is napvilágot látott a Magyar Honvédség leselejtezett és Szerbiába került páncélozott szállító harcjárműveinek ügye, egyes hírek szerint 26, más források szerint 50, de olyan információ is is keringett, mely szerint 66 páncélozott szállító harcjármű került Szerbiába és az sem világos, hogy Belgrád egyáltalán fizetett-e ezekért valamit, vagy az Orbán-kormány teljesen ingyen kótyavetyélte el a magyar hadsereg eszközeit.

Előzőleg Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerette volna megtudni, mi a helyzet ezügyben, ezért a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztériumtól megkérdezte, mennyi harcjárművet adtak át, hogy ajándékozás vagy adásvétel történt-e, illetve ki engedélyezte az egészet. A honvédelmi tárca azonban megtagadta a válaszadást, mire az ellenzéki politikus pert indított. A perben a minisztérium arra hivatkozott, hogy az ügyletet nem ő bonyolította le, ezért nem is rendelkezik a kért adatokkal.

„Vagyis a Honvédelmi Minisztérium azt állította a bíróságon, hogy lövése sincsen arról, hogy a magyar hadsereg számára feleslegessé váló harceszközök közül hány darabot, kinek és ingyenesen vagy éppen pénzért adnak-e át”

- írta a Transparency International Magyarország.

Az abszurd kormányzati érvelést sem az első, sem a másodfokú bíróság nem fogadta el, így a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése értelmében a kért adatokat ki kell adni. A perben a a független parlamenti képviselőnek a Transparency International Magyarország nyújtott jogi segítséget, a bírósági eljárásban a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda látta el a jogi képviseletet - idézték fel.

„A jogszabályok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a feleslegessé váló harcjárművek értékesítéséről a honvédelmi miniszternek kellett döntenie, ezért függetlenül attól, hogy a járművek fizikai értelemben vett átadását a szerbiai partner részére másik állami szerv intézte, a HM-nek rendelkeznie kell a kért adatokkal és köteles azokat kiadni. A Fővárosi Ítélőtábla azt is kiemelte, hogy a honvédelmi minisztertől mint a kormány honvédelemért felelős tagjától elvárható, hogy tudomása legyen azon harcjárművek sorsáról, amelyeket a Magyar Honvédség már nem használ” - áll a közleményben.