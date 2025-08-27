Nem ért egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetési szemléletével, leszerelne a toborzókampány arca

toborzás;Honvédelmi Minisztérium;

2025-08-27 17:28:00 CEST

Pálinkás Szilveszter nagyjából egy hónapja nyújtotta be az erre vonatkozó kérelmét a tárca vezetésének, de a veszélyhelyzetre hivatkozva megtagadták azt.

Nem ért egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetésével, ezért leszerelne Pálinkás Szilveszter, a Magyar Honvédség toborzókampányának arca – tudta meg a Telex.

A S.E.R.E.G. című sorozatban is szereplő százados a portál megkeresésére megerősítette, hogy valóban ott akarja hagyni a honvédséget. Úgy fogalmazott:

„Azért nyújtottam be a leszerelési kérelmet, mert nem értettem egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetési szemléletével. Nem tudtam azonosulni azzal a szervezettel, amelynek az arca voltam.”

A portál kiemeli, a rohamlövész nagyjából egy hónapja nyújtotta be a kérelmét a minisztérium vezetésének, de a veszélyhelyzetre hivatkozva megtagadták azt, azaz nem engedik leszerelni. A 2020 márciusában elrendelt, és azóta fél évente folyamatosan meghosszabbított veszélyhelyzet alatt ugyanis a jogszabályok szerint csak közös megegyezéssel lehet otthagyni a honvédséget.

A leszerelésről az állományilletékes parancsnok vagy a Magyar Honvédség parancsnoka dönt. Pálinkás Szilveszter továbbra is az állomány tagja, így több részletet nem tudott megosztani döntése okairól a portállal, de annyit elmondott, hogy

továbbra is aktívan keresi a jogi lehetőséget a leszerelésre.

A Telex felidézi, a 33 éves férfi 2017-ben csatlakozott a Magyar Honvédséghez. Rohamlövészként és különleges műveleti katonaként Szolnokon szolgált, majd elvégezte a nagy presztízsű Brit Királyi Katonai Akadémiát (Sandhurst Royal Military Academy), ahol a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár is tanult. Később az Egyesült Államokban katonai felderítőnek tanult, a külföldi képzések után pedig katonai szakreferensként került a Honvédelmi Minisztérium állományába, ahol a közvetlen parancsnoka Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter lett.

Az elmúlt másfél évben Pálinkás Szilveszter lett az arca a Magyar Honvédség országos toborzókampányának, az egyik promóvidóban arról beszélt, hogy élete legjobb döntése volt belépni Magyar Honvédségbe, miután szembenézett a félelmeivel. Szerepelt a Honvédelmi Minisztérium és a TV2 közös S.E.R.E.G. című sorozatában, ahol szakértőként is segítette a forgatást. Később ugyancsak részt vett a közel 3 milliárd forintnyi állami támogatásból forgatott Sárkányok Kabul felett című játékfilm készítésében is, amely a magyar katonák személyes visszaemlékezéseiből dolgozza fel a 2021-es Sámán Pajzs nevű afganisztáni katonai mentőakciót.