18+;Szeged;letartóztatás;elfogás;brutalitás;szexuális erőszak;

2025-10-31 22:20:00 CET

Három férfi erőszakolt meg egy 18 éves lányt Szegeden

A brutális bűncselekmény másfél hete történt, az elkövetők valamennyien letartóztatásban vannak.