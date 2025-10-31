Három férfi erőszakolt meg egy 18 éves lányt Szegeden

Elfogott a rendőrség azt a három férfit, aki megerőszakolt egy 18 éves nőt Szegeden – adott hírt a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán, amelyet később a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség is megosztott.
A hatóság adatai szerint a 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor október 21-én éjjel a Széchényi térről vitte magával egyikük bérelt lakásába a nőt, akihez egy férfi ismerőse csatlakozott. A fiatal nőt hárman erőszakolták meg összesen négy órán át. A nő férfi ismerőse eközben egy számítógépen játszott, és mobiltelefonjával készített felvételt a lakásban történtekről.
A borzalmak után ketten egy buszmegállóba kísérték áldozatukat, akit minden jel szerint elkábítottak, arról ugyanis, hogy megerőszakolták, a fájdalmai miatt végzett orvosi vizsgálatból, majd egy közösségi médián keresztül kapott üzenetből szerzett tudomást. Ebben az egyik erőszaktevő azt írta neki, hogy bár senki nem használt óvszert, nyugodjon meg, nem lesz terhes. A rendőrség alig egy nap alatt azonosította és elfogta a három férfit. A bíróság azóta elrendelte letartóztatásukat.