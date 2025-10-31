„Figyelj, a korkülönbség ma már nem túl sokat számít” – mondta az elítélt pedofil, aki megkörnyékezte a pétervásárai gyermekotthon lakóit, miután feltűnt az Orbán-féle Harcosok Klubja nyitórendezvényén

pedofil;Ivád;Pétervására;Harcosok Klubja;

2025-10-31 18:42:00 CET

A férfi lekapcsolása helyett egyelőre a városi gyermekotthon vezetőjét rúgták ki, aki hónapok óta aggodalommal figyelte a korábban jogerősen elítélt pedofil férfi közeledését a gyerekek felé.

A pétervásárai gyermekotthon lakóit környékezte meg az az ivádi pedofil, aki májusban a fideszes Harcosok Klubja rendezvényen Horváth László drogügyi kormánybiztos és hevesi országgyűlési képviselő társaságában lehetett látni – derül ki a 444 cikkéből.

Arra elsőként még a Demokratikus Koalíció hívta fel a figyelmet, hogy szeptember végén szokatlan módon egyszerre 17 közlemény jelent meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) honlapján azzal, hogy az ország különböző pontján működő intézmények feljelentéseket tettek a rendőrségen gyerekek ellen elkövetett bűncselekmények miatt. A bejelentések nagy része - szinte az összes - gyermekbántalmazás miatt érkezett. A 444 vette észre, hogy az első feljelentés - amely egy nappal előbb jelent meg a honlapon a többihez képest - némileg különbözött, abban ugyanis nem gyermekbántalmazási ügyről írtak, hanem kiskorú veszélyeztetéséről, és konkrétan megneveztek benne egy érintett lakásotthont is, nevezetesen a pétervásárai gyermekotthon Lomberdő Lakásotthonát.

A gyermekotthon munkatársai azért tettek feljelentést, mert egy 38 éves ivádi férfi több gyereket is megkörnyékezett az otthonban, autózni, étterembe, ruhát venni vitte őket, szeptember 22-én pedig kis híján balesetet is szenvedtek a kocsival. A férfiról pedig alapos okkal feltételezték, hogy nem jó szándékból közeledik a gyerekekhez:

S. Tamás Györgyről van szó ugyanis, akit 2016-ban jogerősen elítéltek 12. életévét be nem töltött gyerek elleni szexuális erőszakért, s aki idén májusban részt vett Orbán Viktor beszédén a Harcosok Klubjában.

A 444 munkatársa az ügy miatt Pétervásárára látogatott, hogy a helyiekkel beszéljen, kiderült azonban, hogy

a legtöbben azonban a munkahelyük miatt ilyen vagy olyan módon függőségi viszonyban vannak a NER-rel, állami, önkormányzati, vagy Fidesz közeli cégekkel. Emiatt akik a lapnak nyilatkoztak, azok csak nevük elhallgatásával merték ezt megtenni.

Ismert egyébként, hogy Pétervására polgármestere a kormánypárti Eged István, aki az országos nyilvánosságban arról nevezetes, hogy megfenyegette Hadházy Ákost, miután az ellenzéki politikusnak feltűnt a pályázati pénzekből épült luxusvillája.

A cikk szerint a helyiek jól ismerik a Harcosok Klubjában is feltűnő S. Tamás Györgyöt, egy ideig mégsem tudtak mit kezdeni vele, miután a jellemzően 15-17 éves gyerekek nem beszéltek érdemben arról, mi történt velük az utakon, ahová az elítélt pedofil férfi vitte őket. Az iskola után a Lomberdő Lakásotthonban lakó gyerekeknek szabad programjuk van, így természetesen azt sem tudják minden esetben követni, hogy hol, mikor, kivel találkoznak.

Meglehetősen beszédes, hogy miközben a lap szerint az illetékesek jelezték aggodalmukat egyrészt Egerben a megyei gyermekvédelmi központban, másrészt a rendőrségen, a háttérben néhány nevelővel közölték, hogy a helyi politikára érzékeny téma miatt a kapitányság nem akaródzik beavatkozni, csak akkor, ha egyértelmű, bűncselekményre utaló körülmény mutatkozik. Végül kiskorú veszélyeztetése miatt tudták megtenni a feljelentést, miután a pedofil az egyik 15 éves lánynak szeptember 22-én azt ígérte, hogy megtanítja vezetni, emiatt pedig majdnem balesetet szenvedtek.

Az ügyben még tart a nyomozás, így egyelőre arról sem tudni, hogy S. Tamással kezdett-e valamit a rendőrség, kihallgatni mindenesetre még nem hallgatták ki. Az viszont már kiderült, hogy a gyermekotthon csaknem 20 éves pályafutással rendelkező vezetőjét, Tajti Máriát, aki már augusztus óta aggodalommal figyelte a környéken ólálkodó pedofilt, felmentették a posztjáról, a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központban végrehajtott vizsgálat alapján hivatalosan azért, mert a nevelők nem tettek idejében feljelentést, de ez nem teljesen igaz. A jogszabály szerint 24 órán belül kell jelenteniük az általuk tapasztalt visszaéléseket, de csak szeptember 24-én délelőtt történt meg a feljelentés. Csakhogy a gyerekek a kis híján balesettel végződő kocsikázás másnapján, szeptember 23-án számoltak be az esetről, vagyis innen nézve még megtörténhetett a bejelentés a 24 órás időkereten belül.

A 444 meglepetésre elérte S. Tamás Györgyöt is, aki a történteket teljes egészében megerősítette,

közölte azt is, hogy az egyik gyerekbe szerelmes.

– Figyelj, a mai világban már a korkülönbség, úgy látom, túl sokat nem számít - indokolta hajlamait, s azt is elmondta, hogy a rendőrség még nem hallgatta ki őt az ügyben. A pétervásárai gyerekekkel azonban elmondása szerint megszakította a kapcsolatot az utóbbi hetekben, mert az érintett gyermekotthon vezetője figyelmeztette, hogy feljelentették.