Fogy a Fidesz szavazótábora, minden erkölcsi gát lehullott Orbán Viktor pártjáról

2025-11-01 05:45:00 CET

Egy tisztességes rendőrségi eljárás eredménye elsöpörné a Fideszt. Podcast.

Egyre inkább bizonyosságot nyer, lefojtja a kormány a Szőlő utcai javítóintézettel összefüggő nyomozást - hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában, amelyben Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes, Frank Zsófia belpolitikai és Papp Zsolt gazdasági újságíró beszélgetett Muhari Judit műsorvezetővel: egy tisztességes rendőrségi eljárás eredménye elsöpörné a Fideszt.

Vélhetően azért nem akarja a kormánypárt, hogy a felderítés menjen a maga útján, mert nem elszigetelt, egyedi esetről van szó. A szociális szférát érintő 15 százalékos béremelés és más, gyermekvédelmet érintő bejelentéssel összefüggésben elhangzott, hogy ennek az ígéretnek a megvalósítása egy négyéves kormányzati ciklus feladata lenne. Politikai lépéseikben és döntéseikben is pánikot, kapkodást lehet érezni.

Közben a Fidesz hazugságokat, mesterséges intelligenciával kreált videókat használ politikai célokra, mert lehullott róluk minden erkölcsi gát, a magukat keresztény-konzervatívnak tartó emberek elképesztő mocskos módszereket használnak az ellenzék lejáratására. Az első nagy hazugság-kampány a Tisza-adóval való riogatás volt, a másodiknak a nyugdíj a témája. Az ország stratégiai érdekeivel szemben prioritást élvez a pillanatnyi haszon, ennek is köszönhető, a harmadik negyedéves GDP nulla százalékos növekedést mutatott az előző negyedévhez képest.