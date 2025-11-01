A polgármesteri tiltás ellenére megjelent a haláltök Zebegényben

tiltás;halloween;Zebegény;

2025-11-01 10:58:00 CET

Egy helyi Facebook-csoportban meg is kérdezték a helyieket, a jelek szerint a többség tetszését nem nyerte el, hogy Ferenczy Ernő Ervin száműzte volna a töklámpást a községből.

Visszafelé sült el Ferenczy Ernő Ervin zebegényi polgármester kísérlete arra, hogy betiltsa a halloweenhez kapcsolódó közösségi rendezvényeket a faluban. Ennek egy jelét az Index vette észre egy nyilvános Facebook-csoportban.

Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, a polgármester arra jutott, hogy az a vita, amely a közgyűlés két új képviselőjének, György Rékának és Kovács Dórának a rendezvényével kapcsolatban kialakult, valójában nem a közösségi tökfaragásról, hanem a halloween megünnepléséről szól. Arról a kérdésről – folytatta –, hogy „beengedjük-e idegen kulturális szokásokat Zebegény hagyományos életébe, és hagyjuk-e, hogy az őszi, emlékezéssel teli napokat a külföldi minták hangulata” uralja el vagy sem. A polgármester azt is állította, hogy a „haláltökök” látványa, a halál figuráival való játék nemcsak kulturálisan idegen, hanem a gyerekek lelki fejlődését is kedvezőtlenül befolyásolja. Zebegényben a halottak napja a csend, a gyertyaláng és az imádság ideje – nem a „tökös vidámságé vagy az ijesztő fejes díszítéseké” - állapította meg.

Ezzel szemben a Tiszta lappal Zebegényért nevű csoportban megjelent fotó alapján mégiscsak világítottak a töklámpások a községben. A beszámoló szerint a faragást magánházak kertjében valósították meg, aztán kirakták a töklámpásokat az utcára.

A lap szerint más helyi Facebook-csoportokban is előkerült a téma, az Őfensége Zebegény a Dunakanyar Királya nevű társaság például szavazást rendezett a felületén, a következő kérdéssel: Zebegény polgármesterének igaza volt-e, hogy betiltotta az október 31-i tökfaragó gyerek-szülős, régi magyar hagyományok szerinti eseményt 15:00–17:30 között a falu főterén?

A kérdésre 575-en válaszoltak, 92 százalékuk szerint nem volt igaza, 5 százalékuk szerint igaza volt, a maradék 3 százalék válasza pedig nem tűrt nyomdafestéket.