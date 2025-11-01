Krasznahorkai László beérné egy A4-es lappal is, de a szülővárosának a könyvesboltja és a könyvtára nemigen mutat érdeklődést a Nobel-díja iránt

Gyula;irodalmi Nobel-díj;Krasznahorkai László;

2025-11-01 10:54:00 CET

Volt, aki méltatta, de...

Úgy tűnik, nem különösebben mozgatta meg Krasznahorkai László Nobel-díja a világhírű író szülővárosát, Gyulát.

Krasznahorkai László pénteken a Facebook-oldalán osztott meg egy méltatást, amely egy gyulai ház ablakában jelent meg. Mint írta, őszintén hálás, hogy szeretettel gondoltak és gondolnak rá az irodalmi Nobel-díj alkalmából. Úgy fogalmazott, „hálás mindenkinek, barátnak, ismerősnek, fordítónak és kiadónak, tartós olvasónak és kezdő olvasónak, akár magyar, akár még nem magyar, távolinak tehát és közelinek, és különösképpen a képen látható üzenet íróinak” szülővárosában, Gyulán. (Krasznahorkai László egyes szám harmadik személyben kezdte a mondatot, a szülőváros szónál váltott egyes szám első személyre – a szerk.)

Azt nehezményezte, hogy rajtuk kívül nem csak óriásplakáttal„ nem üdvözlik szerény elvándoroltjukat, de még a könyvesbolt vagy a könyvtár előtt sem látni (...) az öröm bármi jelét. Megjegyezte, beérné egy A4-es papírlappal is, amivel arra célzott, hogy a Nobel-díjas íróról az idei Frankfurti Könyvvásár magyar standján csak egy A4-es oldalban emlékeztek meg. Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) idő közben távozó elnöke ezt egyebek közt azzal indokolta, hogy „Krasznahorkai nem azért kapott Nobel-díjat, hogy kivetítsék az arcát egy LED-falra. Hanem azért, mert könyveket írt. Jó és fajsúlyos könyveket. A frankfurti könyvvásáron sem poszterfiúkkal kereskednek, hanem könyvjogokkal. Értem én, hogy marketing, de pont Frankfurt nem a LED-falakról szól. Még csak nem is az írókról. Hanem a könyvekről.”