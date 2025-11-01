A sorozás elől menekülve áttörte az ukrán-magyar határsorompót egy kárpátaljai ügyvéd

Kárpátalja;szökés;mozgósítás;

2025-11-01 12:35:00 CET

Eduard Pukanics szerint jogellenesen kezdték üldözni.

Október 30-án illegálisan áttörte az ukrán-magyar határt autójával egy kárpátaljai férfi - ismertette a Kárpáti Igaz Szó.

A Suspilne hírportál nyomán közölt írás szerint a sofőr nagy sebességgel áttörte mindkét sorompót a Nagypalád-Nagyhódos határátkelőhelyen és Magyarország területére szökött. A Munkácsi Határőrosztag szóvivője, Leszja Fedorova megerősítette az információt. A történtek következtében egy szolgálatban lévő határőr megsérült.

Az ügyben szolgálati vizsgálatot rendeltek el és a magyar hatóságokat is értesítették. A lap szerint 15 évig terjedő vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés járhat a sofőr tettéért.

A Suspilne úgy tudja, hogy Eduard Pukanics kárpátaljai ügyvéd szökött át a határon, aki még júliusban azt közölte a Facebookján, hogy 2022-ben konfliktusba került a kárpátaljai rendvédelmi szervekkel, akik állítása szerint részt vettek az Alkotmánybíróság volt elnöke, Olekszandr Tupickij illegális határátléptetésében, ezt követően pedig szerinte jogellenesen üldözni kezdték.

Az ügyvéd azt is állította, hogy korábban a toborzóközpont munkatársai megpróbálták őt lejáratni, úgy, hogy kenőpénz elfogadását próbáltak ráfogni, és amikor ez nem sikerült, elrabolták és június 22-én megpróbálták besorozni. Hogy ha ténylegesen mozgósították, akkor hogyan szökött meg, az egyelőre nem világos.

„Nem engedték, hogy kapcsolatba lépjek a családommal, sőt még az Ukrajnai Ügyvédek Nemzeti Szövetségével sem, hogy jelezzem, hol tartózkodom” - állította korábban a férfi.