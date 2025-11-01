Dobrev Klára feljelentést tesz az EU-s magyar kémügy miatt

Európai Unió;feljelentés;DK;kémbotrány;Dobrev Klára;

2025-11-01 12:00:00 CET

Ismeretlen tettes ellen.

Dobrev Klára feljelentést tesz az Orbán-kormány EU elleni kémbotránya miatt - derül ki a Demokratikus Koalíció szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményéből.

Online sajtótájékoztatóján az ellenzéki párt elnöke Dobrev Klára emlékeztetett arra, hogy a tett javaslatot EP-vizsgálóbizottság felállítására az Orbán-kormány EU elleni kémkedése ügyében, azóta azonban az is kiderült, hogy a kémkedés Vlagyimir Putyin érdekében történhetett Európa ellen. Ezt Dobrev Klára a francia Le Monde egyik cikkére hivatkozva állítja, amelyet idézett is: „Budapestet azzal vádolják, hogy belülről kémkedik az Európai Unió ellen, egy diplomata pedig azt állítja, hogy az Orbán Viktor vezette ország jelentéseit a Kremlnek küldi”.

Ha az EU elleni kémkedés valóban Vlagyimir Putyin érdekében történt, akkor az a magyar Büntető törvénykönyvbe is ütközik, a büntetés pedig 2-től 15 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. „A 261. § szerint büntetendő, aki az Európai Unión kívüli harmadik állam részére az Európai Parlament, az Európai Bizottság vagy az Európai Unió Tanácsa ellen hírszerző tevékenységet folytat” - idézte a DK elnöke a Btk.-t.

Dobrev Klára bejelentette, hogy feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen az EU elleni kémkedés gyanúja miatt, mert ha valóban megtörtént, amiről a magyar sajtó ír, akkor az szerinte olyan határátlépés, amit soha senki nem tett meg az EU ellen EU-tagként. „Ez már nem egy vétó, nem egy politikai szembenállás, hanem kémtevékenység az EU ellen. Ilyen súlyos támadás soha nem érte az EU intézményeit belülről, ezzel Orbán Viktor hivatalosan is orosz kémmé, Vlagyimir Putyin besúgójává válik” - jelentette ki Dobrev Klára, hozzátéve, kíváncsian várja, hogy Polt Péter utódja, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész „ki meri-e mosdatni a Fideszt ebből az ügyből is annak tudatában, hogy az EU-ban vizsgálat folyik, és ki fog derülni az igazság. Ha megpróbálja mentegetni őket, akkor az új legfőbb ügyésznek „az EU-tól lesz papírja arról, hogy a Fidesz nevű bűnszervezet része, és cinkostársként járt el” az EU elleni kémkedés ügyében - zárta sajtótájékoztatóját Dobrev Klára.