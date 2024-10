Még november első napjaiban is lehet 20 foknál melegebb

Még a hétvégén, november első napjaiban is többfelé 10 Celsius-fok körül alakul a minimum-, 20 fok körül pedig a maximum-hőmérséklet. Egyre többfelé várható azonban eső, vasárnap a szél is viharossá fokozódhat, és egy-egy zivatar is kialakulhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.