A rendőrség szerint nem terrorcselekmény az angliai vonaton elkövetett késeléses támadás

2025-11-02 12:22:00 CET

A két támadót - egy 32 éves és egy 35 éves brit állampolgárt - a rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogták.

A rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor két támadó több utast megkéselt. A támadásban tízen sebesültek meg, négyet közülük már kiengedtek a kórházból, ketten azonban életveszélyes állapotban vannak - közölte John Loveless, a vizsgálatot végző brit közlekedési rendőrség főfelügyelője vasárnapi sajtótájékoztatóján.

Elmondta: a két támadót - egy 32 éves és egy 35 éves brit állampolgárt - a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogták.

A rendőrtiszt hangsúlyozta: az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt.