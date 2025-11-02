Alpok;lavina;Olaszország;halálos áldozatok;hegymászók;német állampolgárok;

2025-11-02 11:03:00 CET

Meghalt öt német hegymászó, miután elsodorta őket egy lavina az olasz Alpokban

Két férfi és egy nő holttestét szombaton találták meg, míg a másik két áldozatot, egy apát és 17 éves lányát vasárnap.