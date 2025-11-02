Irán elnöke kijelentette, hogy a perzsa ország újjáépíti az Izrael és az Egyesült Államok elleni háborúban lerombolt atomlétesítményeit

atomprogram;Irán;Izrael;Egyesült Államok;újjáépítés;

Mahmúd Peszeskján ragaszkodik ahhoz, hogy az iráni atomprogram polgári célokat szolgál.

Irán nagyobb erővel újjáépíti a júniusi amerikai és izraeli légicsapásokban megrongált nukleáris létesítményeit - írja a Reuters, mit mondott vasárnap Maszúd Peszeskján iráni elnök a perzsa ország atomenergia-ügynökségének a székházában tett látogatásakor. A politikus szerint a teheráni kormány teljes erővel kiáll a nukleáris ágazat fejlesztése mellett, fiatal tudósainknak pedig megvan a szaktudásuk, hogy eltökélten továbbvigyék a nukleáris újjáépítést.

Az iráni elnök újfent hangsúlyozta, hogy Irán nem akar atomfegyvert, a nukleáris energiát mindössze polgári célokra akarja használni. A Nyugat ezzel ellentétes vádaskodásai hazugságok, amelyek célja az ország tudományos fejlődésének megállítása.

Mint ismert, Izrael 2025 júniusában indított háborút Irán ellen, amelyben a perzsa ország nukleáris infrastruktúráját véve célba, de a konfliktusba egy kemény légicsapás erejéig beszállt az Egyesült Államok is, amely a fordói urándúsító föld alatti üzemeire mért csapást 16 GBU-57 típusú bunkerrombolóval. A háború 12 napja alatt az izraeliek több iráni atomkutatót és hadseregparancsnokot is célzottan likvidáltak. Donald Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy ha az irániak újjáépítik a lerombolt atomlétesítményeiket – ami egyébként évekbe telhet –, az amerikaiak újra csapást fognak mérni rájuk.