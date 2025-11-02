kőolaj;halál;rakétatámadás;Fekete-tenger;dróntámadás;Odessza;orosz-ukrán háború;

Képünk illusztráció, Odessza megyei látkép 2025. október 21-én

Hat ember meghalt az Ukrajnára mért éjjeli orosz légicsapásokban, az ukránok a fekete-tengeri orosz kőolajterminálnak vágtak oda

 Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi ombudsman közlése szerint a halálos áldozatok között egy 11 és egy 14 éves fiú is volt.

Hat ember meghalt orosz rakéták és drónok támadásában vasárnap éjjel és hétfő hajnalban Ukrajna keleti és déli részében, Dnyipropetrovszk és Odessza régióban - közölte az ukrán főügyészség. Dmitro Lubinec emberi jogi ombudsman közlése szerint a halálos áldozatok között egy 11 és egy 14 éves fiú is volt.

Az ukrán légierő adatai szerint Oroszország októberben több rakétát lőtt ki Ukrajnára, mint bármelyik másik hónapban 2023 eleje óta: a múlt hónapban elindított 270 rakéta 46 százalékos növekedést jelent szeptemberhez képest.

Mindeközben ukrán drónok csapást mértek Oroszország egyik fő fekete-tengeri kőolajkikötőjére a Krasznodari határterületen fekvő  Tuapszében - derül ki a Kyiv Independent cikkéből. Azt nem lehet tudni, hogy az amerikai szankciók sújtotta olajipari óriás, a Rosznyefty  kikötőben lévő terminálja és finomítója üzemképes maradt-e a támadás után. Tuapszében főleg exportra finomítanak kőolajat napi 240 ezer hordónyi kapacitással, a négy fő vásárló Kína, Törökország, Malajzia és Szingapúr.

Az amerikai elnök szerint katasztrófa lenne, ha ítélettel korlátoznák a politikáját. Szakemberek szerint a döntés valóban kihathat az eddigi amerikai külpolitikára és nehéz helyzetbe hozná az Egyesült Államok gazdaságát is. 