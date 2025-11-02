Megszólalt a Magyar Államkincstár, a hosszú hétvége miatt késik a családi pótlék

késés;családi pótlék;Magyar Államkincstár;

2025-11-02 20:18:00 CET

Kedden utalnak, de azok, akik postai úton kérték, akár egy hetet is várhatnak majd.

A megszokottnál később, november 4-én utalják a családi pótlékot. Aki postai úton kérte az ellátás kifizetését, annak várhatóan a fenti napot követő 2-4 munkanap múlva fogják kézbesíteni – vette észre a késésről szóló figyelmeztetést az ATV a Magyar Államkincstár hivatalos oldalán. A közpénzkifizetésekért felelős állami szerv tájékoztatása szerint a családi pótlék utalása és postai kézbesítése mindig a hónap első napjaiban történik, általában 2. és 4. között, azonban előfordul, hogy az ünnepnapok, hosszú hétvégék miatt későbbre tolódik.

A portál arra is kitért, hogy az év végén az ellátás eltérően alakul, így a novemberi családi pótlékot december 2-án, kedden, míg a decemberit csak 2026. január 6-án, szintén kedden utalják majd. Azoknak, akik a juttatást postán kapják, tovább kell várniuk.

Az ATV felidézi, hogy családi pótlék egyébként hosszú ideje – 17 éve – változatlan összege egy gyermekes család esetén ma is 12 200 forint. Az egy gyermeket nevelő egyedülálló szülő 13 700 forintot, a két gyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forintot kap. A két gyermeket nevelő egyedülálló szülőnek gyermekenként 14 800 forint, három vagy többgyermeket nevelőknek gyermekenként16 000 forint jár. A három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülőnek gyermekenként 17 000 forintot utalnak vagy postáznak.