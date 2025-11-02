Eltűntek Zebegény főteréről a haláltökök, csak az őket betiltó polgármester hivatala előtt vigyorog még egy

polgármester;tiltás;halloween;ellenállás;Zebegény;töklámpások;

2025-11-02 18:48:00 CET

A település identitását a halloweeni tökfaragóktól féltő Ferenczy Ernő állítja, nem ő intézkedett, de jelezte, a helyi papnak sem tetszettek a kibelezett, sötétben világító, veszélyesnek tekintett növények.

Nyomuk sem maradt Zebegény főterén azoknak a faragott, világító tökfejek, amelyeket lázadásból azután raktak ki péntek este, hogy a település polgármestere kitiltotta a templom előtti közterületről az ide tervezett helyi tökfaragó eseményt – írta a Telex vasárnap egyik olvasójuk jelzése nyomán. A portál megkereste a pest megyei község vezetőjét, Ferenczy Ernőt aki kérdésükre közölte, hogy nem az ő intézkedése volt a tökök eltüntetése. Ugyanakkor hozzátette, hogy a zebegényi templom papja vásárnapi prédikációjában szintén nem értett egyet a halloweeni rendezvények megtartásával.

Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, a polgármester arra jutott, hogy az a vita, amely a közgyűlés két új képviselőjének, György Rékának és Kovács Dórának a rendezvényével kapcsolatban kialakult, valójában nem a közösségi tökfaragásról, hanem a halloween megünnepléséről szól. Arról a kérdésről – folytatta –, hogy „beengedjük-e idegen kulturális szokásokat Zebegény hagyományos életébe, és hagyjuk-e, hogy az őszi, emlékezéssel teli napokat a külföldi minták hangulata” uralja el vagy sem. A polgármester azt is állította, hogy a „haláltökök” látványa, a halál figuráival való játék nemcsak kulturálisan idegen, hanem a gyerekek lelki fejlődését is kedvezőtlenül befolyásolja. Zebegényben a halottak napja a csend, a gyertyaláng és az imádság ideje – nem a „tökös vidámságé vagy az ijesztő fejes díszítéseké” - állapította meg.

A Tiszta lappal Zebegényért nevű csoportban megjelent fotó alapján mégiscsak világítottak a töklámpások a községben. A beszámoló szerint a faragást magánházak kertjében valósították meg, aztán kirakták a töklámpásokat az utcára. Most a Telex egy másik olvasója jelezte, hogy végül egy kisebb és egy nagyobb halloweeni tök még vasárnap kora este is ott vigyorgott még, csak éppen ezúttal a polgármesteri hivatal előtti részen.