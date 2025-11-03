Anglia;vonat;gyanúsított;késelés;

Egy gyanúsítottja van a huntigdoni késelésnek, két ember élet és halál között lebeg a kórházban

Öljetek meg! – kiabálta a támadó, amikor elfogták. Egyik áldozata a vasúttársaság, a LNER hősies alkalmazottja, aki mert szembeszállni vele.

A rendőrség szerint nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában. A helyszínen két gyanúsítottat vettek őrizetbe, de a vasárnap esti rendőrségi tájékoztatás szerint egyiküket vádemelés nélkül szabadon engedték.

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében, Huntingdonban történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor a támadó több utast megszúrt egy hatalmas konyhakéssel.

John Loveless, a vizsgálatot irányító brit közlekedési rendőrség főfelügyelője vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a helyszínről tíz sebesültet szállítottak mentővel kórházba, egy további sebesült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra.

Jóllehet az első jelentések arról számoltak be, hogy kilenc sérült állapota életveszélyes, a főfelügyelő szerint az orvosi vizsgálatok és a kezelés után négyet közülük már kiengedtek a kórházból. John Loveless elmondta ugyanakkor, hogy ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak.

A kivezényelt fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogtak egy 32 éves és egy 35 éves brit állampolgárságú, nagy-britanniai születésű férfit, akiket két különböző rendőrőrsre szállítottak kihallgatásra. Egyikük elfogásáról a The Sun hozta nyilvánosságra egy taxisofőr videófelvételét, aki szerint a támadó azt kiabálta a kivezényelt kommandósoknak, hogy öljék meg őt. Úgy tudni – írja a The Guardian –, hogy a vasúttársaság, a LNER egyik hősies alkalmazottja szembeszállt vele, több ember életét mentve meg úgy, hogy életveszélyesen megsebesítették.

A főfelügyelő hangsúlyozta: az incidens kivizsgálásába kezdetben a Scotland Yard terrorizmus elleni ügyosztálya is bekapcsolódott, de az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt volna, a két férfit gyilkossági kísérlet gyanújával vették őrizetbe. A brit közlekedési rendőrség vasárnap esti tájékoztatása szerint azonban már csak a 32 éves gyanúsítottat tartják őrizetben, az ugyancsak őrizetbe vett 35 éves londoni illetőségű férfit minden további eljárás nélkül szabadon engedték.

A beszámoló megfogalmazása szerint az incidens helyszínére kivonuló rendőröket „jóhiszeműen” úgy tájékoztatták, hogy ő is részese volt a támadásnak, de a vizsgálatok tisztázták őt a gyanú alól.

Az őrizetben maradt másik férfit - aki a támadás helyszínének közelében fekvő Peterborough városában lakik és ott szállt fel a vonatra - továbbra is gyilkossági kísérlettel gyanúsítják.

Az Egyesült Királyságban legutóbb éppen egy hónapja történt hasonló incidens. Október 2-án, jóm-kipúr napján - a zsidó vallás legfontosabb ünnepén - egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál. Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték. Az északnyugat-angliai nagyvárosban elkövetett merényletet a Scotland Yard terrorcselekménynek minősítette.

