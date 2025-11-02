A tragédia, amely új Szerbiát teremtett

megemlékezés;tragédia;Újvidék;vasútállomás;

2025-11-02 21:59:00 CET

Hatalmas tömeg emlékezett szombaton az újvidéki vasútállomási tragédiára, amely az Aleksandar Vučić elnök nevével fémjelzett hatalmi korrupció szimbólumává vált. Bár az elnök szerint soha nem volt reális a tüntető diákok reménye, hogy mozgalmuk meg tudja dönteni a hatalmat, valójában erre van reális esély.

„Találkozunk holnap is, és minden egyes nap, amíg nem győz az igazság.” Ez állt azon a hatalmas transzparensen, amit az újvidéki vár falára függesztettek ki szombaton, november 1-én este a 16 halálos áldozatot követelő helyi vasútállomási tragédia egyéves évfordulójára rendezett megemlékezés szervezői. Az egésznapos megemlékezéssorozat délelőtt a vasútállomáson, 11 óra 52 perckor, a tavalyi tragédia időpontjában ugyancsak 16 perces néma megemlékezéssel kezdődött.

A kormánypárti média és az Aleksandar Vučić vezette Szerb Haladó Párt (SNS) egyes képviselői napok óta azt sulykolták, hogy zavargások és incidensek törhetnek ki, noha a szervezők kezdettől azt hangsúlyozták, hogy méltóságteljes, csöndes megemlékezésre készülnek és a résztvevőket is arra kérték, tartsák ezt tiszteletben. Az évfordulós megemlékezés minden incidens nélkül zárult. Ezúttal sem az SNS verőlegényei, sem a rendfenntartók nem zavarták meg a rendezvényt, mint tették azt a márciusi több száz ezres belgrádi tüntetésen.

Előzetesen viszont mindent megtett a hatalom a megmozdulás ellehetetlenítéséért. Az egy éve tiltakozó diákok jó része az ország különböző pontjairól gyalog és kerékpárral indult Újvidékre, útjuk során minden településen szeretettel fogadták őket a helyiek, ám a haladók vezette önkormányzatok sorra tiltották meg az iskolák, művelődési házak és egyéb intézmények éjszakai szállásként való használatát. Pénteken bombafenyegetésekre hivatkozva a hatóságok leállították az országban a tömegközlekedést, az autópályák fizető kapuinál pedig óriási sorok akadályozták a továbbhaladást.

Bár az ország szinte minden városában tartották megemlékezést, Újvidéken hatalmas tömeg gyűlt össze, amelynek nagyságáról – mint mindig – ezúttal is számháború alakult ki. A független szerb sajtóban megjelent drónfelvételek tanúsága szerint több százezren vettek részt az újvidéki megemlékezésen, az N1 szerb portál Aleksandar Olenik, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) alelnöke által közzétett információk alapján azt írta,

a rendőrség is 140–160 ezerre becsülte a résztvevők számát, a belgrádi belügyminisztérium ugyanakkor azt közölte, csupán mintegy 39 ezren voltak jelen.



Aleksandar Vučić előzetesen bagatellizálni próbálta az évfordulós tüntetést. Az Üzbegisztán fővárosában, Taskentben tartózkodó elnök csütörtökön újságírói kérdésre válaszolva gúnyosan azt mondta: „Mi van szombaton, valami meccs lesz vagy micsoda?”. Hozzátette, hogy „ennél sokkal nagyobb” gyűlés lesz Újvidéken tíz-tizenkét nappal később. Szavaiért pénteken bocsánatot kért és fél nappal a megemlékezés előtt hivatalos gyásznapot hirdetett a kormányzat.

Bár az elnök azt mondta, „soha nem volt reális” a tüntető diákok és támogatóik reménye, hogy mozgalmuk meg tudja dönteni a hatalmat, valójában erre van reális esély. Az újvidéki tragédia a hatalmi korrupció szimbólumává vált Szerbiában, az előrehozott választások kiírását nem csak a hatalom által külföldről támogatott felforgatókként feltüntetett tüntető diákok és az ellenzéki pártok követelik, kérésüket széles civil társadalmi konszenzus övezi. Vučić augusztus közepén be is jelentette, hogy mindenképpen idő előtt rendeznek parlamenti választást Szerbiában, de hogy mikor, azt majd a kormányzat dönti el.

A szombati újvidéki megemlékezésen az egyik áldozat édesanyja, Dijana Hrka bejelentette, hogy éhségsztrájkba kezd és mindaddig folytatja, míg Vučić ki nem írja az előrehozott választásokat. Ugyancsak éhségsztrájkba lépett Uglješa Mrdić, az elnöki párt, az SNS parlamenti képviselője is, aki a felelősök letartóztatását és bíróság elé állítását követeli. Elmondása szerint már két háborús veterán csatlakozott az éhségsztrájkhoz, és számít rá, hogy a jövőben többen is követni fogják őket. Reménye nem alaptalan hiszen Szerbia-szerte felháborodást szült, hogy egy év arra sem volt elegendő, hogy a felelősöket megnevezzék és bíróság elé állítsák.

Szelektív külügyi viszonyulás

Mintegy 30 magyar diák próbált eljutni az újvidéki megemlékezésre, de csak 13-t engedett át közülük a szerb határőrség. Azoktól, akik korábban már jártak már Szerbiában, kivétel nélkül megtagadták a belépést. A magyar diákok járműveit és dolgaikat átkutatták, órákon át feltartóztatták őket, két lányt fehérneműre vetkőztettek a szerb határőrö. A szerb N'1 portál beszélt a megemlékezésre eljutó magyar diákokkal is, akiik elmondták, hogy nemzetbiztonsági kockázatnak minősítették társaikat mindenféle magyarázat nélkül a határőrök, az ezt igazoló dokumentumokat is közölte a szerb portál .

A Szijjártó Péter vezette magyar külügy ezúttal nem bizonyult olyan harciasnak, mint az osztrák határról visszafordított FTC-szurkolók ügyében. A Külgazdasági és Külügyminisztérium azt válaszolta, sem a szabadkai főkonzulátusra, sem a belgrádi nagykövetségre, sem a tárcához nem érkezett semmilyen bejelentés magyar állampolgárok részéről, a szerb hatóságok szintén nem fordultak a magyarországi hatóságokhoz. „Amennyiben bejelentés érkezik bármely fél részéről, természetesen megtesszük a szükséges lépéseket” – szögezte le a KKM.